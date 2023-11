Feijóo exige a Sánchez que "no levante muros" entre españoles y Ayuso alerta de que el daño con la amnistía es "irreversible"

La manifestación contra la amnistía y contra el recién elegido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gracias a los pactos con ERC y Junts, a vuelto a poner en pie a la ciudadanía y miles de personas protestan en la madrileña plaza de Cibeles contra las cesiones a los independentistas.

Una protesta promovida por organizaciones civiles pero que también ha contado con la presencia de los partidos del bloque de la derecha. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ya advirtió a Pedro Sánchez tras que saliera adelante su investidura de que era "una equivocación" la concesión de la amnistía para seguir en Moncloa, acudió a la manifestación junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, y varios barones autonómicos.

El presidente del PP exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de que "no levante muros" entre españoles y, aunque alertó de que "las alarmas de la democracia están encendidas", pidió a la ciudadanía que "no tenga miedo" porque España es un sistema democrático. En declaraciones a los medios, el líder de los populares criticó las comisiones de investigación registradas en el Congreso por Junts para que la Cámara Baja investigue las pesquisas sobre la denominada "Operación Cataluña" e investigue los atentados de Barcelona de 2017. El líder del PP incluyó entre esos once millones de españoles a los "miles o millones de socialistas que no han votado a este Gobierno, que no han votado la amnistía, la ruptura de la independencia judicial ni para hacer un muro que divida a los españoles", y, en su responsabilidad como jefe de la oposición, prometió no "defraudar" a los españoles ni "tener ningún tipo de miedo".

En declaraciones a los medios, el líder del PP ha aprovechado también para criticar las comisiones de investigación registradas en el Congreso este viernes por Junts para que la Cámara vuelva a abrir pesquisas sobre la denominada 'Operación Cataluña' e investigue los atentados de Barcelona de 2017.

Según Feijóo, pese a que el PSOE y sus socios negaron que esas comisiones tuvieran como objetivo fiscalizar las actuaciones judiciales y la supuesta existencia del 'lawfare', en realidad sí "atentan a la independencia de los jueces".

Feijóo sí quiso advertir a los ciudadanos de que es "un momento muy complicado para nuestra democracia" y "las alertas están encendidas", porque "una cosa es tener el poder y otra cosa es tener la razón". "Saben que no tienen los votos para hacer lo que están haciendo", subrayó, pidiendo al Gobierno que "no levanten muros e intenten aislar, no sólo a los políticos, sino a los más de once millones de habitantes que hemos dicho que no a este tipo de Gobierno", "no jueguen con la convivencia ni tensionen la sociedad", informa Ep.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso alertó de la "situación límite" a la que está llegando el país por los pactos de Sánchez con los partidos independentistas y nacionalistas. Criticó la "confrontación irreversible" entre dos bandos que, a su juicio, se está generando. "Estamos aquí para manifestar sobre todo nuestra disconformidad con todo lo que está sucediendo en España. Nos están llevando a una situación límite nunca vista en democracia. Se están fabricando y creando dos bandos. Un bando en el que la arbitrariedad y el cambio de normas vale y todos aquellos que no estamos de acuerdo con que nos cambien la España de todos, ya somos prácticamente arrinconados como si fuéramos fascistas", ha resaltado.

La líder madrileña alertó de que "el daño que se está generando es irreversible". "Estamos aquí para defender la España de todos, la que nos hemos dado de lado a lado, y denunciar lo que se pretende hacer desde La Moncloa por un abuso intolerable del poder", advirtió.