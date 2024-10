Feijóo pide declarar "luto nacional" por el temporal y ve "despreciable" que se mantenga el debate de RTVE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles al Gobierno que convoque un Consejo de Ministros extraordinario y declare luto nacional tras el temporal que afecta a España y que ya se ha cobrado más de medio centenar de víctimas. Dicho esto, ha calificado de "despreciable" que el PSOE haya suspendido la sesión de control en el Congreso pero mantenga el pleno urgente validar el proceso de renovación del Consejo de RTVE, una sesión de la que adelantó el Grupo Popular se ausentará.

"No podemos apuntarnos a la hipocresía de suspender el Pleno ordinario y automáticamente, sin ningún tipo de escrúpulo, convocar un Pleno Extraordinario con el único punto del orden del día, el control de la RTVE", ha afirmado en una comparecencia sin preguntas en la Cámara Baja donde ha asegurado que "todos los esfuerzos deberían centrarse en trabajar juntos. No tiene sentido celebrar un pleno con todo lo que está sucediendo fuera" por lo que criticó que hubiera debate por si se debía continuar con la sesión plenaria.

Feijóo ha dicho que el PP no entiende "el respeto selectivo a las víctimas" con esa forma de proceder del Gobierno y ha calificado su actitud de "despreciable". "Sabía que este Gobierno era capaz de todo, pero también no les oculto que mi capacidad de sorpresa ya no tiene límites. Lo lamento profundamente. Pido disculpas en nombre de los políticos y de la política, pero así no. Así no se puede" al tiempo que ha considerado que, una vez más, el Ejecutivo ha quedado retratado. "Allá ellos y su responsabilidad. Quedará para la historia", ha subrayado. El presidente de los populares indicó que había presenciado "momentos de bajeza moral, pero ninguno como este. Toda cuestión política puede esperar, lo que no puede aplazarse es no hacer lo que esté en nuestras manos para afrontar este desastre", dijo.

Asimismo, se ha puesto a disposición de los presidentes de las comunidades autónomas afectadas por la DANA.

El jefe de la oposición también ha suspendido la intervención que tenía a las 12:00 en un foro de Ok Diario y se trasladará esta tarde al municipio de Letur, en Castilla-La Mancha, en compañía del presidente autonómico, Emiliano García Page.