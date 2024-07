Feijóo a Sánchez: "El mayor bulo de España es usted"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que buscaba llevar al Congreso de los Diputados un plan de "regeneración" que se quedó en un esbozo que llamara "regeneración democrática" a un debate en el que, la realidad es que "estamos aquí porque su mujer está investigada por los juzgados" o "porque su hermano está en sede judicial" por presuntos delitos, porque su Gobierno y su partido está siendo investigado por mordidas y porque su Fiscal General del Estado está siendo investigado por revelación de secretos. "No hay ninguna convicción ni principios. No ha venido a dar explicaciones", le reprochó. "Ha venido a evitar dar explicaciones e intentar castigar por ley a los medios de comunicación que informan sobre la presunta corrupción que a usted le salpica".

El líder del PP recriminó al jefe del Ejecutivo que no de explicaciones sobre la corrupción que salpica a su entorno familiar y a su partido. "Todo lo que ha trascendido y no ha dicho es reprochable desde el punto de vista político, lo revista como lo revista. Ni es ético ni estético declarar en Portugal lo que se gana exclusivamente en España por un trabajo que no se realiza, que en La Moncloa se firmen cartas de recomendación a empresarios que luego se beneficien de su Gobierno. Usted lo sabía cuando se retiró a reflexionar y ya había designado abogado y procurador para su mujer".

Feijóo aseguró que la actitud de Sánchez es "reprochable". "¿Qué se cree? No somos los españoles los que estamos aquí a rendirles pleitesía?". Fue en ese momento cuando el jefe de la oposición le mostró un pendrive ante el Congreso donde indicó que figuraban una recopilación de todo lo publicado sobre la corrupción que le acecha al Gobierno, al partido y al entorno de Sánchez y le preguntó el porqué, si todo es mentira, no lo ha denunciando ante los tribunales.

Reclamó que deje de amenazar con la censura y que conteste a todas y cada una de las dudas que existen a su alrededor, después de saber que La Moncloa se "ha convertido en sede de negocios familiares" de los que el Gobierno es financiador y tras constatar que la mentira "es su única forma de hacer política". El líder del PP también recordó que ya existe una ley para amparar los "errores" que se publican en los medios de comunicación: la ley de derecho a la rectificación, sin embargo, "a usted le acompaña la mentira" y le preguntó si la noticia de la que se ha hecho eco también la prensa extranjera, que recogía la trama que afecta a su mujer, si también lo considera como un bulo.

Sobre los bulos que el presidente del Gobierno ha dicho que quiere combatir, el líder del PP aprovechó para pedirle una rectificación y disculpa "sobre el bulo que me lanzó a mí y a mi familia" al tiempo que criticó el que difundieron sobre el juez Peinado que instruye el caso que afecta a Begoña Gómez asegurando que disponía de dos DNI diferentes, algo de lo que no dispone nadie en España. "Nos da lecciones de verdad. El cinismo hecho carne" y le recordó todas las palabras que pronunció en su día desde el no pactaré con Podemos al traeré a Carles Puigdemont ante la Justicia. "El mayor bulo de España es usted", le espetó.

Sobre el Reglamento Europeo de medios de comunicación al que Sánchez aludió para justificar su propuesta, recordó que "es un reglamento, no una directiva por lo que hay que cumplirla, no hay que trasponerla", es decir; que no hace falta votar una nueva norma o reglamento en España como pretende hacer Sánchez. "Lo que usted pretende puede acabar como el mayor ataque a la libertad española", advirtió al tiempo que le recriminó que haya "politizado" los medios de comunicación público. "Su criterio es el de ninguna institución sin su Tezanos al frente. ¿Quiere controlar todos los medios a toda prisa? ¿Pretende meter controles en los medios privados? Oírle a usted dar lecciones de regeneración sería como oír a Otegi dar lecciones de derechos humanos".

El líder del PP ha defendido el Plan de Regeneración que firmó en Cádiz un plan donde, apuntó, "no cabe que se borren los delitos de corrupción desde el TC, ni que se oculte la política exterior a la oposición, ni se niegue un debate del Estado de la nación" y también impide las puertas giratorias. Feijóo se mostró convencido de que "España se va a levantar con principios firmes" y se ha erigido en esa alternativa "libre de chantajes". "Recuperaremos la libertad, la igualdad y la dignidad que el Gobierno quiere quitarnos a costa de negociar lo que no le pertenece".