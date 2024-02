Feijóo: "Yo no soy Pedro Sánchez. No acepto la amnistía ni la aceptaré"

En la recta final de la campaña, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado en un mitin de campaña en Marín donde ha asegurado que "nuestros rivales son conscientes de que vamos muy bien". Advirtió de que "si quieren embarrar la campaña, lanzar ataques a la desesperada y hablar del PP y no de Galicia es porque vamos muy bien". Por ello, pidió no dedicar "ni un segundo de distracción, ni un segundo perdido para dejar de trabajar por Galicia".

Feijóo no quiso comentar las encuestas, "menos las de Sánchez", o sea el CIS de Tezanos, e insistió en que lo único que cuenta es lo que "hagamos el domingo (18F) y el escrutinio y la asignación de escaños". Por ello, pidió ir a votar "para ganar y darle a Galicia el mejor gobierno, el más estable, con más experiencia, gestión y más sensibilidad. No os distraigais", les pidió. Para evitar que el PP gane, aseguró que "nos van a seguir insultando. Cada día que pase, más", advirtió.

Ante lo ocurrido este fin de semana donde algunos medios indicaron que fuentes del PP aseguraron que Feijóo estudió la amnistía en verano y se planteó también un posible indulto para Puigdemont, Feijóo sentenció: "Han llegado a decir que ahora yo estoy de acuerdo con las amnistías y con los indultos". "Yo no soy Pedro Sánchez. Yo no acepto la amnistía ni la aceptaré. No acepto los indultos ni los aceptaré" y recordó que Sánchez "lleva cinco meses a martillo intentando colar la amnistía y nosotros cinco meses saliendo junto a la sociedad para perseguir esa amnistía y la igualdad de todos los españoles".

Advirtió de que "todas las veces que haga falta", en las instituciones, en los tribunales... seguirá persiguiendo la ley de amnistía y eso, dijo, "es lo que les molesta que sigamos haciendo". Por ello, incidió en que no acepta ninguna lección de ética o moral. "Seguirá subiendo la infamia", apuntó, y llamó a depositar "más votos cuando más insidia y desesperación tengan ellos", sus rivales.