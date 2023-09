Feijóo da por descartado el encuentro con Junts: "Si me van a pedir la amnistía, nos podemos ahorrar la reunión"

Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado de inmediato a las exigencias desgranadas por Carles Puigdemont para dar el apoyo de Junts para la investidura. Y ha sido rotundo, dando por descartado prácticamente toda posibilidad de que haya un encuentro entre el PP y Junts durante la ronda de conversaciones. "Si Junts me va a pedir la amnistía, nos podemos ahorrar la reunión", ha señalado el líder del PP, quien ha afirmado que no va a aceptar una amnistía para una investidura porque "no cabe en la Constitución y es una ofensa a la democracia".

En todo caso, ha dicho que si "Junts quiere hacer matizaciones y enfocar el asunto de otra manera", puede darse ese encuentro, pero ha asegurado que "todo parece indicar" que por "economía política y procesal", lo conveniente "es no tener una reunión". "Para que les voy a engañar a los representantes de Junts", ha afirmado, aludiendo a que es "inaceptable" una amnistía. "Mis compromisos no van a variar en función del interlocutor, por eso hemos planteado a Vox la misma propuesta que al PSOE", ha señalado Feijóo, tras reunirse con Santiago Abascal, y asegurando que los seis pactos de Estado que planteó al PSOE, se los va a ofrecer al resto de fuerzas políticas.

Feijóo ha insistido en que la investidura "no es una subasta de principios" ni va a "aceptar chantajes" para lograr ser presidente del Gobierno: ha garantizado que llegará a la presidencia del Gobierno defendiendo la "igualdad de todos los españoles". "Por donde parece que está dispuesto a pasar Sánchez, no voy a pasar, por una cuestión de principios personales, biografía política y porque el interés general va a estar por encima de mi interés", ha afirmado. "Si esto significa un 'no' a la investidura, recibiré el 'no' con mucho honor", ha añadido.