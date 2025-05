Lo que yo llamaba sesiones cinéfilas de buena comedia con gags y chistes incluidos, acompañadas de cubos de palomitas y bolsas de pipas, resulta que ya no es género cómico sino alimenticio. Pedro Sánchez lo denomina casquería. No me queda claro si los mensajes intercambiados entre Sánchez y su número dos Ábalos son casquería por la proteína que contienen, porque demuestran el carácter visceral del líder socialista o porque reflejan el nivel despreciativo con el se refiere a sus compañeros de partido.

En cualquier caso, la definición del presidente me ha roto todos los esquemas. Ahora cuando reenvíe el que hace referencia a Page «convendría que tanto tú como Santos le pegarais un toque y que dejara de tocar los cojones», ¿tengo que anteponer, ahí va un poco de casquería?, ¿debo nominar con vísceras a los implicados? ¿Quién sería el hígado, las criadillas, el riñón, las gallinejas, los sesos, las mollejas, los callos, la oreja, los entresijos o el morro?

¿Habremos cambiado todos los chips de comedia y risas por el de vísceras para que cuando vayamos al puesto de casquería del mercado pidamos 300 gramos de Aldama, 500 de Begoña Gómez y un cuarto y mitad de Ábalos?

Para centrarme, lo del ático de Muface en la Gran Vía alquilado por la familia de Begoña Gómez por 850 euros y realquilado en 14 habitaciones, ¿es también casquería? Y los restos de cocaína y destrozos de habitaciones en los Paradores que pernoctaba Ábalos, ¿son también vísceras?

La serie wasap Sánchez-Ábalos refleja la extraordinaria sintonía existente entre el número uno y el dos del PSOE. Sería apropiado traer la frase de ¿tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando? Soy más de buey gallego, solomillo y lomo alto, pero, ¿quién me iba a decir a mí que iba a ser una devoradora de gallinejas y entresijos?