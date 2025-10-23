La gerente del PSOE confirma que Sánchez ha recibido anticipos de dinero en metálico

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido anticipos de dinero en metálico, después de que el líder de los socialistas apuntase en una entrevista que había recibido dinero en efectivo.

A diferencia del antiguo gestor de los sobres del PSOE Mariano Moreno Pavón que no ha contestado a las preguntas del Senado, Fuentes no ha negado de manera categórica que en la formación socialista no exista "una caja B". De la misma manera ha señalado que de vez en cuando se producían pagos en efectivo.

"El presidente del Gobierno, al igual que cualquier persona ha podido cobrar mediante transferencias y alguna vez en efectivo", ha señalado en su comparecencia.

