Gibraltar mueve ficha: el ministro para Europa de Reino Unido se interesa por los planes en caso de que no haya acuerdo

La escasez de avances en las negociaciones entre Europa y Reino Unido para buscar una solución al encaje de Gibraltar tras el Brexit continúa encallada. Sin novedades sobre la mesa, el Peñón lanza un órdago continúa ensamblando su planificación en caso de que se diera un Resultado No Negociado (NNO)

Prueba de ello es la visita del ministro para Europa del Reino Unido, Leo Docherty, a Gibraltar para mantener una reunión con el ministro principal, Fabian Picardo; el viceministro principal, Joseph García; el ministro de Desarrollo Económico, Sir Joe Bossano, y la ministra de Salud, Gemma Arias-Vásquez, para tratar asuntos relacionados la negociación.

Según fuentes gibraltareñas, Docherty recorrió las zonas del Puerto, la terminal de contenedores y recibió información sobre las obras realizadas allí en el marco de la planificación para el caso de un resultado no negociado que está llevando a cabo el Gobierno de Gibraltar.

No es la primera vez que Gibraltar pone sobre la mesa un plan B por si las negociaciones encallan y no se materializan. De hecho, a finales de noviembre del año pasado, el Peñón movió ficha y preparó a sus empresas para el posible fracaso de la negociación. En una nota técnica, presentó su plan: «Resultado no Negociado» (Non-Negotiated Outcome, NNO, en inglés). En ese documento alertaba a las empresas de que los controles, en caso de no llegar a un acuerdo, serían sistemáticos y exhaustivos, por lo que cabe esperar, por ello, colas de varias horas en la frontera. La demora se agravaría en horas punta. Recomendaban, en este sentido, planificar turnos para que los trabajadores españoles no tengan que cruzar la Verja en horas punta.

Otro de los planes previstos está relacionado con el personal sanitario español que trabaja en Gibraltar. El Gobierno de Picardo asegura que dispone de planes para, en caso de emergencia, alojar a un número suficiente de estos operarios. Respecto al movimiento de mercancías, el Ejecutivo de Picardo señala que a diferencia del Reino Unido, «nunca formó parte de la Unión Aduanera de la UE», por lo que «Gibraltar ya era tratado como un tercer país a efectos de todo el comercio de mercancías con la UE». Esto significa que opera como si no hubiera acuerdo, por lo que no prevén ningún cambio en la legislación en caso de caos. Otro de los puntos está relacionado con los residuos ya que el Peñón exporta la mayoría para su tratamiento en instalaciones autorizadas en España. Los operadores gibraltareños están legalmente capacitados para exportar residuos, por lo que una falta de acuerdo no debería cambiar esto. Sin embargo, como es prudente, el Gobierno de Gibraltar está explorando otras opciones para la exportación de residuos. Por último, en lo que respecta tanto a los servicios financieros como al juego online, los dos sectores que más contribuyen a la economía de servicios de Gibraltar, hay que recordar que el Peñón es la única jurisdicción que se ha asegurado un acceso específico y garantizado al mercado británico tras la salida de la Unión Europea.