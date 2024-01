Gibraltar prevé resolver la relación con la UE el primer semestre de 2024

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha augurado que durante el primer semestre de 2024 se «resolverá la cuestión de la futura relación de Gibraltar con la UE». Así lo indicó en su mensaje de Año Nuevo, sobre el que señala que «2024 es el año en que por fin se determinará si se puede alcanzar o no un acuerdo», que está pendiente desde que el Reino Unido salió de la Unión Europea el 31 de diciembre de 2020.

Gibraltar, una pequeña porción de territorio ubicado en el extremo sur de la costa española, es una colonia británica desde 1713, cuya soberanía reclama España de manera reiterada.

El mandatario gibraltareño instó a «estar preparados para hacer frente a cualquier presión que pueda surgir» en el final de la negociación, un periodo en que «la paciencia y la calma estoica serán nuestros únicos aliados», ya que «hay aspectos del debate con la UE y con España que pueden causarnos malestar». Picardo insistió en que «no habrá ninguna concesión sobre la soberanía, jurisdicción o control exclusivamente británicos de Gibraltar ni sobre ninguno de sus componentes».

El ministro principal de Gibraltar, que se opuso al Brexit, indicó que este fue «uno de esos casos de indudable adversidad» que les obligó «a sentarnos en una mesa en la que probablemente nunca quisimos estar» y que puso a Gibraltar «en la cuerda floja». Según dijo, el «Brexit puso a Gibraltar en la cuerda floja. Y hemos trabajado duro para hacer frente a la fuerza de esta adversidad». Por ello, defendió la labor de su gobierno en las negociaciones, «en estrecha colaboración con el Reino Unido», para avanzar «en esta difícil y delicada negociación hacia una conclusión» que sea «satisfactoria». «Y, lo que es más importante, somos nosotros los que tomamos las decisiones en todos los aspectos de la negociación relacionados con Gibraltar, tal y como establece nuestra Constitución», subrayó.

Picardo insistió en que llegará «hasta el final» para alcanzar un acuerdo que sea «seguro y garantizado». «He evitado deliberadamente fijar límites temporales a estas negociaciones que me han consumido durante los dos últimos años de mi vida. Para no perjudicar nuestra posición negociadora, no he fijado lo que considero límites inútiles al plazo para llegar a un acuerdo. Y tampoco los pondré hoy», explicó.

Por último, el ministro principal pidió «estar preparados para hacer frente a cualquier presión que pueda surgir». «La paciencia y la calma estoica serán nuestros únicos aliados durante este periodo», dijo, al tiempo que recalcó que «no habrá ninguna concesión sobre la soberanía, jurisdicción o control exclusivamente británicos de Gibraltar ni sobre ninguno de sus componentes».

«Les garantizo que traeré un tratado con garantías para Gibraltar. Porque si no es seguro y no tiene garantías, no traeré acuerdo alguno en absoluto. No lo haré», zanjó.

En el referéndum sobre el Brexit, que se celebró en junio de 2016, el apoyo del 96% del electorado de Gibraltar votó a favor de permanecer en la UE.

El verano pasado, Picardo aseguró en la Cámara de los Comunes que no se producirán en ningún caso concesiones sobre soberanía, jurisdicción o control del Peñón, y que podría ser necesario un referéndum si un tratado modifica sustancialmente cualquiera de los aspectos clave que marcan la relación entre la colonia y Londres.