El Gobierno desmiente el bulo de que los afectados por la DANA tengan que devolver las ayudas directas en tres meses

La Comunitat Valenciana vive una de las mayores catástrofes naturales de su historia tras el paso de la DANA. Las intensas lluvias, que han superado todos los registros históricos, han causado inundaciones devastadoras quese han cobrado la vida de, hasta el momento, 217 personas, según datos oficiales, mientras que ha dejado a cientos más sin hogar y a otras tantas desaparecidas.

Sin embargo, otro de los grandes protagonistas de esta catástrofe natural han sido los bulos que se han vertido, y se siguen arrojando, sobre lo ocurrido en la zona. Dada la cobertura mediática y la rápida circulación de información en redes sociales, la propagación de bulos o informaciones falsas sobre la DANA y sus consecuencias han estado a la orden del día, sobre todo a la hora de difundir imágenes o vídeos falsos, al igual que informaciones que nada tienen que ver con los datos oficiales.

En este sentido, el Gobierno de España ha tenido que salir a desmetir otro bulo difundido en redes sociales relacionados con la DANA y con las ayudas directas a los afectados. "El Gobierno está concediendo ayudas por valor de 6.000 euros que tendrán que devolverse a los tres meses", asegura el bulo que circula por redes sociales, sobre todo difundido por aquellas cuentas que corresponden a los agitadores y propagadores de bulos.

Sin embargo, la cuenta oficial de Info DANA en X, dependiente de La Moncloa, destinada para ofrecer información actualizada sobre la situación generada por la DANA y las medidas adoptadas por el Gobierno de España, ha tenido que publicar un post en su perfil oficial para desmentir estas falsas informaciones que la población está considerando como cierta.

"Las ayudas directas del Gobierno de España NO tienen que devolverse. Son transferencias directas que se realizan a las cuentas bancarias de l@s afectad@s", asegura la publicación, que va acompañada de la evidencia legal de que las ayudas directas anunciadas por el Gobierno en el Real Decreto-ley 6/2024, no tienen que devolverse, ya que "no son préstamos", sino ayudas para hacer frente a la catástrofe producida por la DANA.

Incremento de las ayudas a los afectados

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3 que la semana que viene, en el próximo Consejo de Ministros, se aprobarán más ayudas destinadas para los afectados por la DANA que, estas sí, se podrán devolver "en cinco o siete años".

"Vamos a poner sobre la mesa unas ayudas que van a poder devolver en cinco o siete años", ha asegurado el ministro mientras, a su vez, ha pedido tranquilidad a los afectados, "porque el dinero va a llegar". Además, en declaraciones a la prensa ha asegurado que el Plan que prepara el Gobierno para ayudar a los damnificados incluye, además de "la reacción inmediata", las labores de "reconstrucción y, por supuesto, el relanzamiento de la Comunitat Valenciana".

"Estaremos durante el tiempo que sea necesario, y lo haremos con la cantidad que sea necesaria para que se recuperen la economía valenciana, los ciudadanos y sus empresas", ha sentenciado Cuerpo que, a su vez, ha pedido tener cuidado con la desinformación que prolifera entorno a la tragedia.