El Gobierno exhuma restos de Cuelgamuros sin permiso de las familias y de la Iglesia

El Gobierno retiró esta misma mañana los restos de diecisiete personas oriundas de Aragón del Valle de Cuelgamuros sin que haya habido permiso de 13 de las familias ni de la autoridad eclesiástica, según ha sabido LA RAZÓN.

Se trata de diecisiete aragoneses que fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de Borja (Zaragoza) y el 8 de abril de 1959 fueron exhumados sin el conocimiento de sus familiares -según el Gobierno- y trasladados al Valle de los Caídos en dos cajas colectivas, registradas con los números 2.034 y 2.035.

"No hay constancia de que se hayan llevado resto alguno, y por supuesto lo habrán hecho otra vez sin permiso eclesiástico”, declara a este diario Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), para quien “da la sensación de que hacen pruebas indiscriminadas y están ofreciendo los traslados después”.

“De esas diecisiete familias hay 13 que no han reclamado”, asegura Linares, que considera que desde el Gobierno “están haciendo lo que quieren”.

El valedor del resto de deudos que no quieren que se toque la sepultura de los suyos recuerda que “hay precedentes, y yo me preocuparía por saber si lo que me están entregando es lo que dicen que es”, en relación a la accidentada exhumación de los años 70 con destino a Navarra.

Pablo Linares dice que “sabía que están trabajando en la capilla del Sepulcro, pero no hemos enterado de nada, es la primera noticia. Porque en agosto de 2023 sí lo supimos”, apunta sobre las anteriores exhumaciones que derivaron en los enterramientos de Pajares de Adaja (Ávila).

Los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, entregaron esta tarde a sus familias las cajas con los restos de recuperados.

El Auditorio Ramón Salvador de Magallón acogió la entrega de estos restos, entre los que se encuentran los de tres vecinos de esta localidad zaragozana, Esteban Giménez Ezpeleta, abuelo del actual alcalde de la localidad, Esteban Lagota; Juan Chueca Sagarra y Felipe Gil Gascón, y de Pedro Peralta Gil, de Añón de Moncayo, informa Efe.

Esteban Giménez Ezpeleta, nacido en Magallón en 1905 y asesinado en agosto de 1936 en el cementerio de Borja, fue la primera víctima aragonesa identificada en el proceso de exhumación de los restos depositados en el Valle de Cuelgamuros el pasado mes de junio.

Un mes después se identificó a Juan Chueca Sagarra, un jornalero de 42 años que tenía cinco hijos, y en agosto a Pedro Peralta Gil, un albañil de 39 años, ambos también asesinados en agosto del 36.

Tras finalizar la ceremonia, las cajas con sus restos serán llevadas por los familiares al panteón dignificado del cementerio de Magallón, donde los asistentes, unas 150 personas entre autoridades, familias, asociaciones memorialistas, equipo forense y vecinos depositaron un clavel rojo en memoria de los asesinados en la Guerra Civil.

Antes de la ceremonia en Magallón, Torres y Alegría acudieron al cementerio de Borja para descubrir una placa en memoria de las víctimas en ese municipio.