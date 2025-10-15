El Gobierno habilitará el número de teléfono 047 para consultas sobre vivienda

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado este miércoles que el Gobierno creará un número de teléfono gratuito para que los ciudadanos puedan hacer consultas sobre vivienda. Se trata del número 047 y será aprobado por el Consejo de Ministros "en las próximas semanas".

Rodríguez comparece este miércoles en el Congreso para presentar su plan de vivienda, ante unos socios que están mostrando su desencanto por la forma en la que el Ejecutivo está abordando la crisis vigente en el país.

Según fuentes de Vivienda, su Ministerio ya ha pedido al de Transformación Digital la asignación del número 047, en el marco del Plan Nacional de Numeración Telefónica. El número es ese en referencia al artículo 47 de la Constitución, que dice que todos los españoles tienen derecho "a una vivienda digna y adecuada".

Isabel Rodríguez ha explicado que el número de teléfono "ofrecerá información veraz sobre la normativa aplicable en cada territorio y sobre los programas de ayudas existentes" y, también, que a través del mismo se "atenderán las consultas vinculadas con el acceso a la vivienda".