Un grave incidente en la cárcel de Valdemoro deja al descubierto las carencias en prisiones

La cárcel de Valdemoro (Madrid) ha sido escenario de un "grave suceso" que tuvo lugar esta pasada madrugada en una de las celdas del complejo.

Un preso agredió "violentamente" a su compañero de estancia, causándole "múltiples heridas", que obligaron a someterle a una "intervención urgente" para evitar consecuencias irreparables para su vida.

Según traslada el sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones, Acaip-UGT, el agresor se encontraba en un estado de extrema alteración y era ajeno a la realidad, "tras el posible consumo de sustancias alucinógenas".

Se mostró altamente violento en todo momento, incluso después de ser separado del interno con el que comparte celda y contra el que arremetió. Llegó a golpearse a sí mismo, poniendo en riesgo también la integridad de los trabajadores de la prisión madrileña.

Este interno mantuvo una actitud extremadamente violenta, llegando incluso a autolesionarse mediante mordiscos, lo que obligó a una intervención rápida y de alto riesgo por parte de los funcionarios.

El problema llegó cuando la víctima del ataque requirió una mayor atención médica. Ante la ausencia de un médico en el centro penitenciario Madrid III, fue necesario recurrir al servicio de urgencias 112, para que un facultativo acudiese a administrar finalmente el tranquilizante necesario para controlar al interno y poder así atender al herido.

Acaip-UGT denuncia que esta carencia de personal médico provocó un "retraso inasumible en la aplicación de una medida sanitaria urgente", con el consiguiente "riesgo" para los trabajadores y para el propio interno.

Alertan de que la ausencia de médicos en las prisiones españolas no es un hecho puntual. El déficit médico en las cárceles dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias supera ya el 70%. En el caso del centro penitenciario de Valdemoro, de los 11 médicos previstos en la relación de puestos de trabajo, solo tres están en activo.

"Es imprescindible la adopción de medidas urgentes para paliar el déficit sanitario en unas prisiones cada día más conflictivas y con graves carencias de atención médica derivadas de la dejadez institucional", deja escrito como alegato la agrupación profesional en el comunicado difundido.