La Guardia Civil pone el foco en una banda de marroquíes por el robo a la abogada del novio de Ayuso

Una banda de marroquíes especializada en el robo de viviendas en la costa alicantina. La Guardia Civil trabaja en detener a los auténticos responsables del robo en la vivienda de la abogada del novio de Isabel Díaz Ayuso, Guadalupe Sánchez. Los tres arrestados fueron únicamente los receptores del material que fueron interceptados gracias a la colaboración de la víctima que proporcionó las claves para localizar el dispositivo.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Alicante son los agentes que están llevando la batuta de las investigaciones. Estos funcionarios han puesto el foco en una banda de marroquíes que está especializada en asaltar viviendas en la zona.

Y es que el desarrollo de los acontecimientos, que hayan seleccionado los autores del robo a receptores que son compatriotas, ha puesto el foco en estos individuos. Así, para dar con ellos, los guardias han recabado información de los asaltos que se han producido en la zona en los días anteriores y posteriores.

Los tres únicos detenidos, que son dos mujeres de 20 y 66 años y un hombre de 42, fueron interceptados cuando se disponían a embarcar en un ferry cuyo destino era Tánger. Un viaje que no extraña para nada a los investigadores ya que muchos de los dispositivos sustraídos en España acaban en la ciudad marroquí de Nador.

Estas personas ocultaron varios terminales robados entre sus pertenencias en la parte trasera de una furgoneta que iba repleta de ropa para engañar a las autoridades. "Es algo muy habitual en este tipo de organizaciones de la delincuencia común", subrayan fuentes de la investigación a LA RAZÓN. No obstante, fuentes del entorno de Ayuso remarcan que no robaron todos los dispositivos electrónicos que había en la vivienda.

Guadalupe Sánchez, la víctima del robo y abogada de González Amador, emitió un comunicado explicando paso por paso el devenir de los acontecimientos. La sustracción del portátil tuvo lugar el sábado 11 de enero de 2025, día en el que se personó en su vivienda una pareja de la Guardia Civil momento en el que se acordó que se interpondría la denuncia correspondiente en la comandancia de su lugar de residencia al día siguiente de los hechos.

El lunes 13 de enero fue cuando la abogada comunicó el robo tanto a su cliente, González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y también a los dos abogados que colaboran en su representación en distintos procedimientos. En el mes de diciembre ya se había producido otro robo en el domicilio de uno de ellos -Carlos Neira- y también le habían abierto y registrado el vehículo a González Amador, recuerda.

Por ello, la abogada indica que decidió ampliar la denuncia ante la misma comandancia "comunicando tanto el tipo de información sensible que contenía el dispositivo como el resto de allanamientos y robos acontecidos" en su entorno profesional. En dicha denuncia también dejó constancia del hackeo del correo de Neira por el que ya se instruyen diligencias en un juzgado de instrucción de Madrid.

Tres encapuchados grabados por las cámaras

Fue el viernes 17 de enero cuando la abogada es informada de que habían entrado también en el domicilio del arquitecto que trabajó en la reforma de la vivienda de González Amador. "Tanto de ese robo como del sufrido por el otro abogado, existen grabaciones de las cámaras de seguridad de las respectivas viviendas, en las que aparecen tres personas con los rostros cubiertos". Unos hechos que se pusieron también en conocimiento de la policía judicial encargada de las pesquisas del sufrido en su domicilio.

El 19 de enero, advierte la letrada, varios periodistas le preguntaron por el robo y el 20 lo confirmó a un medio digital sin que a dicho medio se le facilitara ninguna copia completa de la denuncia para así "evitar divulgaciones de datos personales altamente sensibles".

No obstante, la noticia, fue publicada el 21 de enero y, apunta, para su "sorpresa" esa misma mañana apareció en muchos medios digitales con los que no había tenido contacto donde se daban a conocer muchos "detalles" de la primera denuncia que Sánchez formuló ante la Guardia Civil "de los que no tenía constancia el diario al que habíamos confirmado la noticia el día anterior", ni tampoco habían sido divulgados en ningún medio donde la abogada había intervenido.

Asimismo, desveló que un agente de la EDITE contactó con ella para seguir el rastro del portátil y fue al que le facilitó la información de seguimiento del objeto. Sin embargo, antes de las 9:00 del miércoles 22 comprobó que su portátil había comenzado a desplazarse de Alicante.

Los otros robos al entorno de Ayuso

Ante esto, fue comunicando al agente la ruta que seguía. En torno a las 20:30 de este miércoles le confirmaron que ya había sido recuperado en Algeciras y le solicitó una copia de la denuncia formuladas también por González Amador donde se le comunicó que se seguían realizando pesquisas por lo que "acordamos ser discretos y no hacerlo público mientras se investiga".

Sin embargo, esta jueves ya había sido publicado en dos medios de comunicación "con los que yo en ningún momento había mantenido contacto", denuncia. Asegura que desde la EDITE le ratificaron que nadie de su equipo estaba involucrado en dicha filtración, relata.

Ante esto, la letrada ha pedido amparo al Colegio de Abogados de Madrid, partido judicial en el que se materializa la defensa del cliente que defiende. Además, subraya que los robos en los domicilios del arquitecto y de otro de sus compañeros "continúan siendo investigados".