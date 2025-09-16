Hazte Oír lleva ante la ONU la corrupción del PSOE

Hazte Oír continúa con su campaña "por tierra, mar y aire" contra la corrupción que afecta al entorno del presidente del Gobierno y acudirá el próximo 22 a la sede de la ONU en Ginebra (Suiza) para abordar los escándalos de corrupción que afectan al PSOE.

La asociación denunciará con una intervención ante varios organismos de Naciones Unidas la "corrupción política y moral" de Pedro Sánchez y el Ejecutivo que preside.

Según explican desde la entidad, esta nueva acción inaugura una nueva fase de movilización total dirigida a la internacionalización de los causas judiciales que afectan a familiares y antiguos cargos de confianza del jefe del Ejecutivo. La intención con la que acudirá es que los escándalos trasciendan nuestras fronteras y llegue a los foros mundiales.

"Su menguada proyección exterior ya no engaña a nadie: ni le quieren ni le creen, y cada vez es más evidente que su Gobierno es sinónimo de abuso, clientelismo y corrupción. Como sabemos que su nulo impacto internacional le preocupa, hemos decidido reforzar precisamente ese ámbito", explicó el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga.

Además, desde la asociación han advertido de que, como representantes de la sociedad civil, también están en contacto con la Comisión de Venecia, que estos días visita nuestro país, y le han hecho llegar información sobre la afectación a la independencia judicial de las reformas que planea implantar el Gobierno.