El Instituto de Empresa pagó a Begoña Gómez 55.000 euros al año por dirigir el Africa Center

La responsable de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE), Sonsoles Gil de Antuñano, ha asegurado hoy al juez Juan Carlos Peinado -según fuentes jurídicas- que el contrato firmado con Begoña Gómez para que asumiera la dirección del África Center incluía 40 horas semanales, aunque no estaba obligada a acudir presencialmente y no rendía cuentas. Su remuneración, según esas mismas fuentes, era de 55.000 euros brutos anuales repartidos en 14 pagas.

En su declaración como testigo -la primera comparecencia que se produce en esta causa después de que la Audiencia Provincial de Madrid se haya negado, como pretendía la esposa de Pedro Sánchez, a archivar el procedimiento-, Gil de Antuñano ha afirmado -según las fuentes consultadas- que a ella le dieron instrucciones para que se formalizara el contrato de Begoña Gómez, pero que no le consta si hubo un proceso de selección o de si se valoró su currículum. Además, ha dejado claro que no tuvo ninguna relación con ella y que en el África Center la plantilla se reducía a la mujer del jefe del Ejecutivo y a ella misma.

En agosto de 2018, el Instituto de Empresa contrató a Begoña Gómez como directora del Africa Center, una iniciativa para impulsar la educación y el emprendimiento en el continente africano. Según contó la testigo, fue el exconsejero de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes, presidente del Centro de Innovación y Emprendimiento del IE, quien le dio la orden de contratar a la esposa de Pedro Sánchez.

El IE se negó a enviar el contrato al Senado

El pasado 29 de julio, el presidente del IE, Diego del Alcázar, aseguró en su declaración como testigo que se contrató a Begoña Gómez -apenas dos meses después de que Pedro Sánchez fuese investido como presidente del Gobierno tras salir adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy- "por su currículum".

Peinado reclamó al Instituto de Empresa el pasado 2 de agosto el contrato firmado con la esposa del presidente del Gobierno, que el IE se negó a enviar al Senado dos meses antes argumentando que "por razones de privacidad y protección de datos personales" no estaban obligados a remitir esa información que además -recalcaba en su contestación el vicepresidente del IE, Gonzalo Garland, y más teniendo en cuenta que no habían sido "autorizados a compartirlo".

El instructor solicitó "el contrato laboral realizado entre IE África Center y la investigada". Según la denuncia de Manos Limpias que originó la investigación judicial, Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año" al África Center, a través de su filial Wakalua, coincidiendo con la negociación del rescate de la compañía aérea. La Audiencia Provincial de Madrid, como ha hizo el pasado mayo, insistió hace unos días en dejar al margen de la investigación de Peinado la posible vinculación de Begoña Gómez con el rescate de Air Europa.

En relación a ese patrocinio, el IE informó al Senado de que el acuerdo de colaboración firmado el 17 de enero de 2020 buscaba colaborar en el fomento del "ecosistema innovador en turismo, con especial foco en el impacto social" y la formación de emprendedores. Ese convenio, aseguró, se tradujo en la práctica "únicamente en la asunción del coste de cuatro billetes de avión Madrid-Londres-Madrid para participar en un evento organizado en Londres por el Africa Center". Pero ese acuerdo, matizaba, "quedó de facto sin ulterior efecto" a causa de la pandemia. "No se realizó ninguna aportación económica adicional", subrayó. Sin embargo, según la denuncia de Manos Limpias ese patrocinio incluía 15.000 euros al año en vuelos de primera clase.

La respuesta al Senado: "Ninguna ayuda pública"

En su respuesta al Senado, el IE explicó el pasado junio que el África Center inició su actividad en 2018 bajo la dirección de Begoña Gómez (que estuvo al frente entre el 1 de agosto de ese año y el 27 de mayo de 2022) "para impulsar la innovación, el liderazgo ejecutivo, el emprendimiento y el desarrollo de iniciativas de acción social en el continente africano". Se trataba, afirmaba el vicepresidente del Instituto de Empresa, de proporcionar un "marco estratégico" a los proyectos que desarrollaba el IE en África desde 15 años atrás, entre ellos la iniciativa Financieros Sin Fronteras y el proyecto Wuha Sira en Etiopía (para facilitar el acceso al agua y promover oportunidades educativas en el país).

El IE matizó que "no existió un convenio" entre la Fundación del Instituto de Empresa y la esposa de Pedro Sánchez, sino un contrato laboral indefinido, en cuya cláusula se incluyó "el compromiso de no utilizar de manera irregular o ilícita contactos generados por sus relaciones familiares en beneficio de la Fundación". "Y para evitar cualquier género de duda", añadía, se excluyó la posibilidad de que el África Center colaborase con administraciones públicas españolas durante la vigencia del contrato.

Según aseguraba, el África Center no recibió entre 2020 y 2023 "ninguna ayuda pública", salva dos acuerdos con el Gobierno de Ghana entre febrero y abril de 2022. Asimismo, defendía que "no tiene entre sus objetivos la búsqueda de financiación externa privada o pública". Y expresamente incidía en que no ha firmado nunca "ningún convenio, patrocinio o subvención con la Administración General del Estado o sus organismos autónomos ni con cualquier otra administración pública".