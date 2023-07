La izquierda aprovecha el Orgullo para calentar la campaña contra Vox

Queda solo una semana para que arranque formalmente la campaña electoral para las elecciones generales y la semana del Orgullo LGTBI+ ha monopolizado buena parte del debate político. Más después de que Vox desplegara una lona en Madrid -que después se vieron obligados a retirar por orden de la Junta Electoral Central- en la que "tiraba a la basura" los derechos de este colectivo.

Un colectivo que aporta hasta tres millones de votantes, según el Estudio "El Estado LGTBI+ en España" realizado por 40db. El mensaje lanzado por Vox y por su propio líder Santiago Abascal en las últimas horas, asegurando que él es heterosexual y no celebra el orgullo ha avivado la polémica y los partidos de izquierda han aprovechado para cargar contra el partido y agitar el "miedo a Vox". Todo en un contexto político marcado por las elecciones generales.

Bajo el lema "Por nuestros derechos, por nuestras vidas: con Orgullo", arrancaba la manifestación del Orgullo 2023 en la que se ha podido ver en la cabecera de la pancarta a dos ministras del gobierno, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. También se encuentran en la manifestación los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la titular de Ciencia, Diana Morant, el ministro de la Presidencia de España, Félix Bolaños, la ministras de Igualdad, Irene Montero, la responsable de Derechos Sociales, Ione Belarra o representantes de Más País, entre los que figura Íñigo Errejón.

Los mensajes políticos se han ido sucediendo a lo largo de la manifestación en clave electoral. Desde la izquierda se ha aprovechado para alertar con la posible llegada de Vox a las instituciones y se ha tratado de contrarrestar los mensajes de los de Abascal. "El Orgullo es el corazón de nuestra democracia. Hoy es un día en el que recordamos el más fundamental de todos los derechos, el derecho a ser quien eres y a no ser discriminado. El Orgullo es la derrota del odio", ha reclamado la ministra de Igualdad, Irene Montero, y artífice de la Ley Trans. "El silencio no nos protegerá, nos protege el orgullo, hacernos visibles frente al odio", ha asegurado la ministra morada que ha participado tan solo en la carroza de Podemos en la manifestación y no en la cabecera junto al resto de ministros del gobierno de coalición.

“Es fundamental que recordemos el más fundamental de todos los derechos, que es el derecho a ser quien eres y a no sufrir odio, ni discriminación, ni vulneración de los derechos por ser quien eres”, ha añadido la ministra de Igualdad.

Mientras, la vicepresidenta y líder de Sumar, que sí ha participado en la cabecera de la manifestación, ha asegurado que el Orgullo "nos hace mejores como país". Ha querido mandar un "mensaje de esperanza". "Cuando ganamos libertades lo hacemos conjuntamente, porque España es un país diverso que ama como quiere. El orgullo nos hace mejores como país", ha subrayado. Díaz no ha dudado en azuzar contra los pactos entre PP y Vox a nivel autonómico. "El PP la única aportación que ha hecho al Orgullo es meter a los ultras que restringen los derechos y la libertad en España", ha afeado. "Lo que le pido a la ciudadanía que hoy está intranquila es que vaya a votar el 23 de julio a favor de los derechos y de las libertades, que hoy no están en el Partido Popular. Salgamos a las calles a festejarlo y el 23 de julio votemos con orgullo", ha finalizado Díaz entre gritos de "presidenta".

Díaz también ha respondido al presidente de Vox, Santiago Abascal, diciendo que ella también es heterosexual y que celebrado el Orgullo para tener "un país con más libertades". "Dice el señor Abascal que él no celebra el Orgullo porque es heterosexual. Pues bien, yo también soy heterosexual y justamente porque soy heterosexual hoy celebro el Orgullo, porque quiero un país en el que tengamos más libertades para todas las personas", ha aseverado, después de que el presidente de Vox afirmase que no celebra el Orgullo porque "es heterosexual".

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, también ha alertado ante la posibilidad de que tras las elecciones generales, Vox pueda ser decisivo. "El orgullo siempre ha sido un día de celebración, pero hoy mucha gente lo va a celebrar preocupada por si los derechos y libertades que hemos conquistado se van a ver amenazados", ha asegurado. Ante eso, ha pedido vota a Sumar el próximo 23-J. "Nosotros vamos a llevar con Sumar esa marea arcoíris a las urnas el próximo 23 de julio para seguir avanzando en derechos y para decirles a los que quieren devolver a la gente al armario, que les quedan como mínimo cuatro años más de oposición".