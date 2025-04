Jesica estuvo varios meses de okupa en el piso de lujo: "Tiene notificaciones"

El problema de la okupación también forma parte del "caso Koldo". Jesica Rodríguez estuvo varios meses instalada como okupa en el piso de lujo de Plaza de España cuyo alquiler pagaba Luis Alberto Escolano, el socio de Víctor Aldama. La expareja de Ábalos recibió varios requerimientos para abandonar la vivienda, según una conversación del propio exministro con Koldo García, que consta en uno de los informes al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptó varios mensajes y capturas de pantalla que confirmaron la situación de okupa de Jesica Rodríguez. Una circunstancia que fue comentada por Koldo y Ábalos en una conversación de WhatsApp en la que el exasesor se mostró sorprendido porque la joven siguiera en el piso de lujo, que tiene un alquiler mensual de 2.700 euros.

"Yo si fuese el abogado del propietario hubieses demandado a todo cristo y que el juez dedica. El usuario de una vivienda tiene tanta responsabilidad como el inquilino real. En esta mierda me has metido con el puto piso. Lo que me dice un abogado. Quizá lo peor es agachar la cabeza y salir corriendo, hay que intentar minimizar los riesgos", estos mensajes fueron reenviados a Ábalos quien se los pasó a Koldo.

Koldo a Ábalos: "Tiene varias notificaciones"

"Está zumbada", reprochó el exministro sobre quien había sido su pareja durante años. El exasesor se mostró incrédulo porque Jesica seguía en el exclusivo piso. Este intercambio de mensajes se produjo el 30 de marzo de 2022. "Se supone que se fue en diciembre, si se quedó es su problema tiene varias notificaciones diciendo que se tenía que ir en enero", subrayó Koldo.

Salón del piso en el que vivió Jesica Rodríguez, expareja de Ábalos, en Plaza de España LR LR

De confirmarse las palabras de ambos, la exnovia de Ábalos estuvo casi medio año viviendo en Plaza España sin abonar el alquiler como okupa. "Sería la ostia que se quedó tres meses más", afirmó el exasesor. El exministro preguntó a su persona de confianza si habló con Jesica y éste le comentó que desde 2021 no se habían puesto en contacto. "En diciembre y me dijo que se iba", añadió.

A tenor de los mensajes interceptados por la Guardia Civil esa situación no se llegó a producir porque el 1 de abril la expareja del ministro fue cuando abandonó el inmueble. "Buenos días Jesica, espero que te encuentres muy bien, te contacto para intentar coordinar la hora del check out presencial pasado mañana", le escribió la persona de la inmobiliaria dos días antes de su marcha.

Una carta de marcha pacífica de Jesica

"Dejo las llaves en recepción", afirmó la joven odontóloga. Una circunstancia que no gustó a los responsables. "Las llaves deben quedar dentro de casa. Es importante que se haga el check out presencial para verificar que todo está bien", le reprocharon. "No deberías hacerlo conmigo. La casa está bien. Tendrán que limpiar eso sí. La chica de la limpieza dejó de venir en enero", confesó Jesica.

Jesica utilizó a un amigo de la sanidad pública para presentar justificantes médicos: "Si alguien se entera se le cae el pelo" EUROPAPRESS Europa Press

"Yo no estoy emocionalmente para pasar por este trago. Lo siento. Dejo las llaves dentro y te escribo cuando me vaya. Más no te puedo decir", le respondió la expareja de Ábalos. "Y cómo hacemos con la entrega pacífica que debes firmar al momento de entregar la casa", le preguntaron desde la inmobiliaria.

Una cuestión que no fue respondida por Jesica y le reiteraron la solicitud. "Es sobre todo por su protección, la carta simplemente dirá que haces entrega de forma pacífica de la vivienda", le volvieron a preguntar. En el informe de la Guardia Civil no aparece la contestación de estos dos pantallazos que envió Ábalos a Koldo. Sin embargo, con ello se confirma que su expareja estuvo de okupa varios meses antes de marcharse del lujoso inmueble.