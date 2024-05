La Junta Electoral Central expedientará a Tezanos por su encuesta flash sobre la carta de Pedro Sánchez

La Junta Electoral Central ha decidido abrir un expediente sancionador al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, por la encuesta "flash" que publicó la pasada semana sobre la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que anunciaba su decisión de tomarse un periodo de reflexión de cinco días para decidir si continuaba o no al frente del Gobierno.

La Junta Electoral, reunida hoy en el Congreso de los Diputados, ha decidido dar el visto bueno a la denuncia del Partido Popular y de ERC sobre la encuesta flash del CIS, según ha adelantado El Español y ha confirmado LA RAZÓN. El órgano abre expediente contra Tezanos después de analizar la denuncia sobre la publicación de una encuesta que fue dada a conocer horas después de que el presidente del Gobierno anunciara en comparecencia institucional su determinación para seguir en Moncloa. Ahora, el órgano decidirá si sancionar o no al presidente del CIS por no haber comunicado a la Administración Electoral la realización del CIS "flash" o, si por el contrario, cierra el expediente sin sanción. Entonces los republicanos denunciaron también que el presidente del Gobierno acudiera el mismo lunes que anunció continuar en el Ejecutivo a una entrevista en TVE. Criticaron que TVE es "un canal de televisión de titularidad pública" por lo que insinuaban que podría estarse utilizando dinero público en favor de los socialistas. Todo en medio de la campaña electoral catalana.

Una encuesta realizada a 1.800 personas en la que el CIS preguntaba sobre si Pedro Sánchez debía explicar lo sucedido y continuar al frente del Ejecutivo (un 36,7%) , convocar elecciones (23,6%) o dimitir (el 20,9 por ciento). El estudio preguntaba también sobre si la opinión pública apoyaba a o no la carta. Si bien un 44,6% no comprendía el gesto de Sánchez, un 43,1% sí lo respaldaba, mientras un 41,1% creía que tenía razón en lo que planteaba el líder del Ejecutivo en su carta y un 38,8% que no.

La encuesta, además, difundía intención de voto tras anunciar el presidente del Gobierno de abrir un periodo de reflexión para decidir sobre su futuro. Tezanos disparaba al PSOE como ganador en unas elecciones en las que sacaría 9,4 puntos al PP. Los socialistas obtendrían, según la encuesta, un 38,6% de voto y un 29,2% para los populares.

(Habrá ampliación)