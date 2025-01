Junts dobla el brazo a la izquierda: blindaje "antiokupas" y sin medidas tributarias

El nuevo decreto ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado tras el acuerdo entre el Gobierno y Junts de ayer. Los posconvergentes han doblado el brazo a Pedro Sánchez y a la izquierda ya que dejan fuera numerosas medidas, tantas que el nuevo texto legal pasa de 140 páginas a 80 y de 101 artículos a 83. Algunas de las medidas que han quedado fuera del nuevo decreto tienen un gran significado político, como la protección a los propietarios de vivienda frente a los impagos de inquilinos o las medidas tributarias.

En este sentido, el bloque de medidas en materia de vivienda cambia. Se mantienen prácticamente el mismo número de artículos que en el anterior decreto, bautizado como ómnibus y tumbado por el Congreso la pasada semana, aunque ahora se dejan fuera la modificación legislativa del Gobierno en materia de contratos públicos para adaptar inmuebles públicos para crear vivienda social y el traspaso de patrimonio de determinadas áreas del Estado al SEPES para crear oferta inmobiliaria a precio asequible. Esto se entiende seguramente porque Junts quiere dejar la carpeta de vivienda para otra negociación dado que los posconvergentes sí son favorables a generar oferta de vivienda para rebajar los precios del alquiler en vez de regular y poner topes.

De hecho, Junts es muy insistente con el traspaso de patrimonio del Estado, que ahora forma parte de la Sareb a la Generalitat para gestionarlo y crear oferta de vivienda a precio asequible.

Además, en este bloque de vivienda, sí se mantiene la moratoria antidesahucios, tal y como pide la izquierda, pero Junts ha logrado introducir una línea de avales del Estado para proteger a los propietarios frente a impagos o destrozos de sus viviendas por los okupas. Por ahora, quedan avalados los inquilinos que sean menores de treinta y cinco años y se traten de personas vulnerables de acuerdo con los criterios establecidos reglamentariamente, aunque, en un plazo de seis meses, se podrá incluir a más colectivos entre los beneficiarios. Esto, por tanto, implica que habrá más negociación entre Junts y el Gobierno en materia de vivienda para proteger a los propietarios.

El anterior decreto, en el artículo 99, se recogía una subvención a Ceuta de 4,5 millones de euros para atender a los menores migrantes, pero ahora ya no aparece dado que, según han explicado fuentes del Gobierno de Ceuta, ya se pagó y, por ello, no hacía falta volver a introducirlo. No obstante, también se daba por hecho el traspaso al PNV de la titularidad del palacete de París que acoge al Instituto Cervantes y se ha vuelto a incluir por "seguridad jurídica". La subvención iba destinada a cubrir gastos por la atención a los menores durante todo el año 2024.

Tampoco aparece en el nuevo decreto ninguna medida fiscal, mientras que en el anterior aparecían siete vinculadas a impuestos como el IRPF o Sociedades. En concreto, entre otras medidas, aparecían cambios en las deducciones en el IRPF y en los límites en la obligación de declarar. En el impuesto de Sociedades, también quedaba regulado la libertad de amortización en inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables. Además, aparecía el régimen fiscal vinculado a la organización de las finales de Champions femenina de 2024 y la Europa League masculina de 2025, que se celebran en San Mamés. Todas esas medidas quedan fuera, a expensas de una nueva negociación entre el Gobierno y Junts.

Tampoco aparecen medidas en materia de financiación territorial, como la liquidación del año de 2023 por la participación de las Comunidades Autónomas en impuestos estatales ni la actualización de las entregas en cuenta para las autonomías y los ayuntamientos.