Marlaska dice que "no hay propuesta ni estudio" para derogar del Código Penal la pena máxima de 40 años

Mismo aviso de la AVT y misma respuesta del Ministerio del Interior.

Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este viernes que el Gobierno no tiene "ninguna propuesta ni ningún estudio o análisis de revisión" para reformar el Código Penal de 2003 y rebajar las condenas a 40 años de los presos de ETA, después de que ayer la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) alertara de este próximo cambio legal tras la reforma de la ley que permitirá rebajarse el tiempo en prisión en Francia. "No hay ninguna propuesta, ningún estudio ni análisis de revisión del tiempo máximo de condena que puedan cumplir", ha señalado el titular de Interior al ser preguntado porel aviso que realizó ayer la presidenta de la AVT, Maite Araluce, en un desayuno que fue presentado por el coronel Diego Pérez de los Cobos.

El ministro, que ha apuntado que el tiempo máximo de condena "no es para etarras ni no etarras, es para cualquier criminal", ha mostrado su "respeto a todas" las asociaciones de víctimas -"que son un referente ético"-, pero defendiendo que el Gobierno "desde el principio de su mandato y en materia de derecho penitenciario y de derecho penal siempre se ha guiado por el principio estricto de legalidad".

Sin embargo, la respuesta de Grande-Marlaska no es garantía de que no ocurrirá. Y es que cuando la AVT advirtió en una rueda de prensa en 2022 de que intentarían rebajar el tiempo en prisión de sanguinarios etarras Interior también lo negó con las mismas palabras asegurando que no había ninguna iniciativa sobre ese asunto al respecto e, incluso, remitió un correo electrónico a la AVT comunicándoselo. Sin embargo, el aviso de la asociación de víctimas se cumplió y terminaron colándolo en el Congreso. Esta reforma la de la Ley 7/2014, que elimina la cláusula introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy por la que a los etarras con condenas antes de agosto de 2010 no se les computaba los años encarcelados en otro país europeo, principalmente en Francia algo por lo que se han preguntado desde la AVT si, cuando "Txapote" salga a la calle y cometa otro atentado, por ejemplo en Italia, si ya tendrá impunidad porque ha estado cumpliendo condena en España.

La AVT denunció que más de 40 etarras se beneficiarían de este cambio legal -52 según los cálculos de Sare- con rebajas del tiempo de cumplimiento en prisión, entre ellos el histórico dirigente de ETA con múltiples asesinatos.