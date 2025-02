Mazón define como la "prueba" de su vida la reconstrucción tras la Dana

Carlos Mazón ha viajado a Madrid por primera vez desde que tuviera lugar la peor crecida de la historia valenciana. El objetivo que se ha marcado es “decir la verdad” sobre lo ocurrido ese día, cómo fue la gestión y por qué no pidió al Gobierno la declaración del estado de emergencia.

Unas explicaciones que ha dado en ausencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que prácticamente a la misma hora tenía una entrevista en Telecinco. Precisamente, el presidente popular ha dejado en stand by su continuidad y la ha condicionado a que sea capaz de liderar la reconstrucción en la Comunidad Valenciana ante su propia gestión en el día de la riada.

Las explicaciones las escucharon miembros del comité de dirección del PP, encabezados por la secretaria general, Cuca Gamarra, el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, la vicesecretaria de Organización Territorial, Juan Bravo, la vicesecretaria de Sanidad, Ester Muñoz y el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado. Ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida quien ha presentado a Mazón en el desayuno informativo de Forum Nueva Economía en el Ritz.

A la pregunta de si estaba preparada emergencias de la Generalitar valenciana para la Dana que pronosticó Aetmet, Mazón ha respondido que sí y ha defendido que el problema es que ese pronosticó fue erróneo. “Las alertas rojas de la Aetmet son desgraciadamente un fenómeno común en la Comunitat, pero la previsión fue cuatro veces menor de lo que ocurrió en la realidad”, ha asegurado. También se ha desvinculado de la responsabilidad de la alerta que se lanzó a las 20h en Paiporta descargando el foco en el Cecopi que también está compuesto por miembros de la Aetmet y de la Confederación Hidrográfica del Jucar. Sobre su ausencia en la tarde de la riada, Mazón ha negado estar incomunicado y ha señalado 16 llamadas con su gobierno. De esta manera busca negar que haya estado incomunicado. Cuatro con la consellera de Emergencias, una con el director de comunicación, dos con el síndico del PP, una con el secretario autonómico de infraestructuras, una con el presidente de la diputación de Valencia, entre otros. Además, aseguró que "toda la información se entregará a las comisiones de investigación".

Sobre su futuro como presidente de la Comunidad Valenciana, Mazón ha incidido en que está vinculado a la reconstrucción y ha querido alejar su figura del foco. “Lo importante no es como esté yo, con tanta gente afectada, con 227 vidas, que más da como se sienta el president”, ha defendido, para después reconocer que se encuentra ante la “prueba” de su vida. También ha reconocido que no se sentirá legitimado como president si no logra la reconstrucción.