Medios marroquíes se felicitan de que el PSOE no reconozca al Polisario como único representante de los saharauis

"En España, el Partido Socialista de Pedro Sánchez está adoptando una postura más dura contra el Polisario. Así lo pone de manifiesto con el voto del PSOE en el Parlamento de Navarra, en contra de una resolución que proponía reconocer al Frente Polisario como "único y legítimo representante del pueblo saharaui"". Así lo recoge el digital Yabiladi que se hace eco de lo ocurrido en Pamplona.

El texto fue adoptado por la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional de la misma institución, con el apoyo del Partido Popular, EH Bildu (los independentistas vascos), así como otras formaciones autonómicas. La resolución también critica el apoyo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, presentado a las Naciones Unidas en 2007.

Recuerda que durante su 41º congreso celebrado en noviembre en Sevilla, el PSOE no incluyó la cuestión del Sáhara en el documento presentado a los asistentes. "Socialistas influyentes dentro del PSOE, como el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el ex ministro de Defensa José Bono, participan regularmente en conferencias organizadas por el Movimiento Saharaui por la Paz (MSP). Este movimiento, desde su creación en abril de 2020, ha cuestionado la "legitimidad" del Polisario para representar "solo al pueblo saharaui".