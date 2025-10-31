Mohamed VI: "Hemos logrado una gran victoria"

"Después de cincuenta años de sacrificios, henos aquí, con la ayuda y protección de Dios, iniciando una nueva conquista por la vía de la consolidación de la marroquidad del Sáhara, archivando definitivamente este conflicto artificial, en el marco de una solución consensuada, basada en la iniciativa de autonomía", ha dicho esta noche el rey de Marruecos, MOhamed VI, en un mensaje dirigido a la nación.

"Es motivo de orgullo que esta mutación histórica coincida con la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la Marcha Verde y el septuagésimo de la independencia de Marruecos (...) Ha llegado el momento del Marruecos unificado, desde Tánger hasta Lagwira, cuyos derechos y fronteras históricas nadie podrá vulnerar", ha subrayado..

El monarca ha reconocido que "esto se debe a que las dos terceras partes de los Estados miembros de las Naciones Unidas consideran ahora que la iniciativa de autonomía es el único marco para resolver este conflicto. El reconocimiento de la soberanía económica del Reino sobre las regiones del sur ha aumentado significativamente, a raíz de las decisiones de las principales potencias económicas, como Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretaña, Rusia, España y la Unión Europea, al estimular la inversión y el comercio con estas provincias. Esto las capacita para convertirse en un polo de desarrollo y estabilidad, y en un núcleo económico dentro de su entorno regional, que incluye la región del Sahel y el Sáhara".

Asegura que "esta resolución de la ONU, Marruecos procederá a la actualización y desarrollo de la iniciativa de autonomía, que presentará a las Naciones Unidas, para que constituya la única base de negociación, en consideración de que es la solución realista y aplicable. En este sentido, no podemos dejar de expresar Nuestro agradecimiento y Nuestra consideración a todos los países que contribuyeron a este cambio, con sus posturas constructivas y sus incansables esfuerzos en defensa del derecho y de la legalidad. En particular, quiero mencionar a los Estados Unidos de América, bajo el liderazgo de nuestro amigo Su Excelencia el Presidente Donald Trump, cuyos esfuerzos hicieron posible abrir el camino hacia una solución definitiva a este conflicto. Asimismo, queremos expresar Nuestros agradecimientos a nuestros amigos en Gran Bretaña y España, y particularmente en Francia, por sus esfuerzos de garantizar el éxito de este proceso pacífico.

Hace "un sincero llamamiento a nuestros hermanos en los campamentos de Tinduf para aprovechar esta histórica oportunidad de reunirse con sus familias, con todo cuanto permite la autonomía, a fin de contribuir a la administración de sus asuntos locales, al desarrollo de su patria y a la construcción de su futuro, en el seno del Marruecos unido". E invita a Srgelia a abrir un diálogo sincero.