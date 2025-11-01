Ucrania disecciona los últimos proyectiles rusos y encuentra 68 componentes extranjeros

Una de las misiones de la Inteligencia de Defensa de Ucrania cada vez que las defensas antiaéreas del país derriban un misil o un dron rusos es inspeccionar, con la paciencia de un forense, todos los restos caídos en tierra por muy pulverizados que queden. El objetivo es entender la composición de hasta la última de las piezas para saber quiénes son los suministradores militares de Moscú y, sobre todo, cómo mejorar la eficacia de las defensas.

El último balance de los expertos ucranianos ha encontrado hasta 68 nuevos componentes procedentes fuera de Rusia en los misiles y vehículos aéreos no tripulados utilizados para atacar Ucrania.

La última actualización incluye partes del misil de crucero 9M727 “Iskander-K”, el misil aerobalístico Kh-47M2 “Kinzhal”, los misiles balísticos norcoreanos KN-23/KN-24 y el dron de ataque Shahed-136 (Geran-2), según ha detallado en su página especializada War Sanctions.

Estas mismas armas fueron utilizadas por las fuerzas rusas durante el masivo ataque aéreo combinado de la noche del 22 de octubre, dirigido contra el sector energético de Ucrania y diversas ciudades del país.

A pesar de las afirmaciones rusas sobre el “éxito de la sustitución de importaciones”, sus misiles y drones siguen dependiendo en gran medida de microchips y componentes electrónicos producidos por fabricantes de Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Taiwán y otros países.

Mientras tanto, dos de los seis tipos de armas utilizadas en el último ataque llegaron a Rusia con el apoyo directo de sus supuestos socios estratégicos: Irán y Corea del Norte. "Esto pone de relieve los crecientes riesgos para regiones mucho más allá de Europa, incluyendo el Indo-Pacífico y Oriente Medio", explican los servicios de inteligencia ucranianos.

"Esta actualización subraya la urgente necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos globales de control de exportaciones y mejorar la cooperación internacional para responder eficazmente a los desafíos de la proliferación en tiempos de guerra", añaden.

Hasta ahora, ha encontrado datos sobre casi 5.200 componentes utilizados en 179 sistemas de armas, lo que ayuda a la comunidad internacional a desarmar tecnológicamente a los estados agresores.