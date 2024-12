El novio de Ayuso se querella contra Reyes Maroto y le reclama 20.000 euros por injurias y calumnias

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido que presentará una querella por injurias y calumnias contra Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. En medio de la causa abierta contra el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos; la exministra calificó el pasado lunes a González Amador como un "defraudador confeso". En su respuesta, el empresario exige una compensación de 20.000 euros por los perjuicios ocasionados.

En concreto, Reyes Maroto aseguró que "hay mucho ruido y el único que de momento es un defraudador confeso es la pareja de la señora Ayuso". Estas palabras aluden a un acuerdo entre González Amador y la Fiscalía en el que el empresario habría admitido dos delitos fiscales para evitar enfrentarse a un juicio. Los letrados de González Amador han iniciado el procedimiento con la presentación de un acto de conciliación en los juzgados, un paso previo obligatorio antes de formalizar la querella.

Enfrentamiento previo con otros cargos socialistas

Esta no es la primera vez que González Amador recurre a los tribunales en defensa de su reputación. Hace dos semanas, presentó una demanda ante el Tribunal Supremo contra la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a quien acusa de vulnerar su derecho al honor. En esa ocasión, González Amador solicitó 40.000 euros en concepto de daños por unas declaraciones en las que Montero insinuó que la presidenta madrileña podría "estar viviendo en un piso que se pagó con fraude".

El enfrentamiento legal se agravó después de que la ministra de Hacienda no acudiera el pasado 2 de octubre al acto de conciliación convocado por un juzgado madrileño tras la demanda interpuesta por González Amador.

Pedro Sánchez y Félix Bolaños, ministro de Justicia, también calificaron a González Amador como "delincuente confeso", siendo ambos de igual manera denunciados por el empresario madrileño.

Ayuso denuncia una "operación de Estado" en su contra

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado esta mañana en el programa Espejo Público, donde ha ha acusado al Gobierno central de orquestar una "operación de Estado" contra ella, señalando directamente al presidente Pedro Sánchez como responsable de movilizar "todos los poderes del Estado" en su contra.

"Han utilizado a la Fiscalía General del Estado, cuyo fiscal general está imputado, y también a la Abogacía del Estado. ¿Es normal que esto esté ocurriendo?", afirmaba Ayuso. Además, criticó la actitud de varios ministros, a quienes acusó de lanzar insultos y difamaciones, así como el papel del gabinete de Sánchez en lo que considera un ataque coordinado.

Ayuso también se refirió a la reciente dimisión de Juan Lobato por presiones internas en el Partido socialista. Cargó contra el exsecretario general del PSOE-M acusándolo de haber utilizado información sobre su pareja para atacarla políticamente. "Llegó Lobato, usó esto contra mí, me acusó de corrupción cuando mi Gobierno no tiene corrupción. Esto no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid", defendió.

En relación con la filtración de información que afecta a su pareja, Ayuso no respondió alegando que "su pareja no tenía nada que ver con su vida laboral". Además, señaló que Lobato insistió en pedir dimisiones durante meses y que, al darse cuenta de que sus acusaciones podían volverse en su contra, acudió a un notario para protegerse. "Cuando vio que lo que estaba haciendo era fraudulento, se fue al notario", concluyó la presidenta autonómica.