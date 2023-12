Óscar Puente, increpado de nuevo en un avión con destino Bruselas: "Traidor"

El Ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha enfrentado a un nuevo episodio de críticas mientras se dirigía a Bruselas, Bélgica, este domingo. El incidente tuvo lugar durante el proceso de embarque en el avión que llevaba al titular de Transportes a la capital belga, donde se espera que presida la reunión del consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía del Consejo de la Unión Europea.

Durante el embarque, un ciudadano que se disponía a abordar el avión le preguntó al ministro si no prefería utilizar el Falcon, haciendo referencia al avión utilizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para sus desplazamientos, ante lo que Puente respondía que "no". Seguidamente, el pasajero le respondía con ironía sobre su elección de viajar en clase 'business' en el vuelo IB3208: "Claro, ¿con el business le vale no?".

El ministro entonces respondía contundente que "estaba hablando por teléfono", sin prestar más atención al pasajero. Antes de continuar con su embarque, el pasajero lo llamaba "traidor" hasta en dos ocasiones. El vídeo del momento ha circulado ampliamente a través de las redes sociales.

Este incidente ocurre varios meses después de que Óscar Puente fuera increpado en un tren de alta velocidad (AVE) rumbo a Madrid. En aquella ocasión, el altercado provocó un retraso de aproximadamente media hora en el viaje del exalcalde de Valladolid. A diferencia de la situación anterior, en esta ocasión no fue necesaria la intervención de la policía y el vuelo no experimentó ningún contratiempo o demora.