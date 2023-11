Óscar Puente miente: los presidentes de la CAM sí que estuvieron en inauguraciones del AVE

El Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, no ha invitado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al viaje inaugural de la línea de AVE que une Asturias con la comunidad autónoma que preside.

Óscar Puente ha justificado la decisión asegurando que la costumbre en el Ministerio con sus antecesores era invitarexclusivamente a los mandatarios de las regiones que ven inaugurado un tramo que discurre específicamente por su territorio. En este caso, los trenes comenzarán a circular por un tramo de 50 kilómetros que acabara de unir León con Asturias y, a su vez, ambas con Madrid.

El ministro socialista aseguró que el malestar en la CAM por no haber sido invitados "es completamente artificial e injustificado" y acusó a Díaz Ayuso de mentir al decir que es la primera vez que no han contando con ella para un acto de este tipo. "Nunca se la ha invitado. Tendrá trabajo que hacer y no hay ninguna justificación para que esté en la inauguración", ha llegado a decir en declaraciones recogidas por Europa Press.

Sin embargo, lo sostenido por Puente no concuerda con el histórico de los actos inaugurales de la alta velocidad en nuestro país.

En la de la línea que comunica Murcia con el Levante, que tuvo lugar en diciembre de 2022, tras finalizar las obras del último tramo que va del municipio murciano de Beniel a la ciudad de Murcia, estuvieron presentes tanto el que era por entonces presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, como el de la Región de Murcia, el popular Fernando López Miras, acompañados del Rey Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El rey Felipe VI, junto al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez; el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el alcalde de Murcia, Antonio Serrano, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sanchez ALFONSO DURAN La Razón

En la que unió Valencia con la capital española, en diciembre de 2010, una vez finalizaron los trabajos en el último tramo, acudieron los presidentes de ambas comunidades, Esperanza Aguirre y Francisco Camps, así como los alcaldes de Madrid y Valencia, Alberto Ruiz Gallardón y Rita Barberá. Estuvieron también presentes el que era presidente, José Luis Rodríguez Zapatero; el ministro del ramo, Pepe Blanco, y los Reyes, Juan Carlos y Sofía.

El AVE a Valladolid, que se inauguró en diciembre de 2007, lo despidieron la presidenta de la CAM, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la ciudad, Alberto Ruíz-Gallardón, en la estación de Chamartín, aunque no viajaron, y estuvo presente el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

En el acto inaugural del primer viaje oficial de la línea de alta velocidad que comunica Madrid, Zaragoza y Lérida, en octubre de 2003, estuvieron presente el alcalde y presidente en funciones de la CAM, Alberto Ruíz- Gallardón, que destapó junto a los Reyes una placa conmemorativa en la estación de Atocha.