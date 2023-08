Otegi se postula como candidato a Lehendakari en 2024 tras dar su "sí" a Sánchez

Si ayer era el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien activaba la maquinaria de cara a su investidura, ahora es el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien pone en marcha la suya y anuncia sus aspiraciones a convertirse en el próximo Lehendakari vasco. Un anuncio que llega justo después de que el dirigente abertzale asegurara su respaldo a Pedro Sánchez. Los comicios vascos están a la vuelta de la esquina (2024) y Otegi quiere ser el candidato de la formación abertzale, si esta así lo decide.

No obstante, quiso matizar que esta decisión llega "sin ansiedades ni especiales obsesiones ni especiales prisas" de su formación por arrebatarle al PNV su hegemonía en el Gobierno vasco. Así lo explicó en una entrevista en Radio Euskadi, donde insistió en que será la militancia quien decida si finalmente debe ser él quien encabece la lista a la Lehendakaritza. Y dijo más, en última instancia será él quien decida si se presenta, "en función de si es bueno o no para el partido". Porque, a su entender, "lo importante no es tanto el candidado, sino qué se quiere hacer con el país".

Los resultados obtenidos en las últimas elecciones generales, situándose por delante del Partido Nacionalista Vasco (PNV), ha dado alas al dirigente de EH Bildu que no tuvo reparos en augurar una victoria de su partido en los tres territorios históricos del País Vasco. "Hay gente en el país que intenta proyectar la idea de que a EH Bildu se le alarga mucho el colmillo porque quiere desalojar a un determinado partido de una determinada institución", comentó en clara alusión a quienes les acusan de intentar arrebatar la hegemonía al PNV. Sin embargo, lejos de ese planteamiento aseguró que no conciben el futuro de este país sin la existencia de un partido de centro derecha nacional vasco como el PNV.

Y más allá de lo que piensen los dirigentes del partido jetzale, liderado por Andoni Ortuzar, insistió en que Bildu no concibe un país "sin que haya otros sectores sociales y políticos" o "sin que exista un centro derecha, un centro izquierda". Sin embargo, considera que el PNV se haya inmerso ahora mismo en un debate sobre "qué son en este país".

Apoyo a Sánchez sin "mercantilismo"

Desde el primer momento, EH Bildu mostró su disposición a apoyar una investidura de izquierdas, con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Motivo por el que Otegi aseguró este martes, que su formación no practicará el "mercantilismo". Sin embargo quiso lanzar un mensaje tanto al PSOE como a Sumar, este apoyo conllevará que se abra el debate sobre el modelo territorial.

El objetivo de Bildu, según explicó Otegi es "parar al bloque reaccionario del PP-Vox" y que se gobierne desde la izquierda. Pero esto requiere, a su juicio, una reforma de la política penitenciaria, la derogación de la reforma laboral o la ley mordaza o "resolver los problemas nacionales del Estado por vías democráticas", entre otros asuntos.

Y si hablamos de negociaciones o conversaciones con los socialistas, el dirigente abertzale señaló que "nunca dirá" que está hablando con el PSOE porque "es hacerle la campaña a Alberto Núñez Feijóo". No obstante, destacó que el grupo parlamentario de EH Bildu en Madrid "habla con todo el mundo, menos con el PP, que no quiere hablar con nosotros". Aunque, en plan irónico, recordó que tampoco iba a hablar con Juntos y ahora lo hará.