El PP acusa a García Ortiz de vulnerar el Estado de derecho con su presencia en la apertura judicial: "No lo blanquearemos"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha denunciado que la presencia del fiscal general del Estado en el inicio del nuevo curso judicial, es un "ataque al Estado de Derecho" que los populares no van a blanquear, después de que el líder de Génova, Alberto Núñez Feijóo, notificase al Tribunal Supremo la decisión de no acudir a finales del mes de julio.

En una pequeña intervención en el programa de RTVE, la 'Hora de la 1', el representante popular ha tachado de "descortés" los diversos ataques que profirió el presidente del Gobierno contra el honor y el trabajo de los jueces en la televisión pública.

"El presidente ha insultado a los jueces de nuestro país, su obligación es respetar a la Justicia independientemente de la situación judicial de sus familiares. No lo verá en ninguna otra democracia", ha denunciado.

Respecto al fiscal general del Estado, el procesado Álvaro García Ortiz, ha recalcado que una persona que se encuentra a un paso del banquillo de los acusados "no debería asistir" a la apertura del año judicial. "Desde las filas del PP no podemos blanquear la actuación del fiscal general del Estado", ha sentenciado.

Tellado no confirma la presencia de Pedro Rollán

Ante la pregunta del presentador de RTVE, Javier Ruíz, poniendo en duda la presencia del presidente del Senado en la apertura del año judicial, Miguel Tellado ha sido trasparente y ha señalado que no tiene la respuesta. En este sentido, ha aconsejado que contacten con el jefe del Senado.

Cabe recordar, que el líder de los populares, Núñez Feijóo, apoyará el inicio del curso político de la facción madrileña acompañando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.