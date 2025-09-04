La empresa responsable del funicular de Lisboa asegura que se cumplieron "de forma escrupulosa" todos los protocolos de seguridad

La empresa Carris, responsable del mantenimiento del funicular Ascensor de Gloria que descarriló este miércoles en el centro de Lisboa, ha emitido un comunicado afirmando que cumplió "de forma escrupulosa" con todos los protocolos de seguridad establecidos. El accidente, ocurrido en esta emblemática atracción turística que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto, ha dejado un balance trágico de al menos 15 fallecidos y 18 heridos, cinco de los cuales se encuentran en estado grave.

Mantenimiento realizado según los plazos establecidos

En su declaración, la empresa detalló que se realizaron y respetaron todos los protocolos de mantenimiento programados. Esto incluye el mantenimiento general que se efectúa cada cuatro años y que había sido realizado por última vez en 2022, así como la reparación intercalada que se lleva a cabo cada dos años y que se había completado en 2024. La empresa añadió que también se cumplieron escrupulosamente los programas de mantenimiento mensual, semanal y las inspecciones diarias que exigen los protocolos de seguridad.

Carris ha abierto "de inmediato" una investigación interna en colaboración con las autoridades competentes para determinar las causas exactas del accidente. El funicular, inaugurado en 1885, es una de las atracciones turísticas más emblemáticas de la capital portuguesa y su descarrilamiento ha conmocionado a la ciudad y al país entero. La investigación tratará de esclarecer cómo pudo ocurrir este trágico accidente a pesar de los mantenimientos realizados según los plazos establecidos.