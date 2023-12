El PP pide explicaciones por la "purga" del letrado que se opuso a la amnistía de la comisión constitucional

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado ha recalcado la inconstitucionalidad de la amnistía y se hizo eco del cese de Manuel Fernández-Fontecha, letrado que criticó en un artículo de LA RAZÓN la legalidad de esta ley, donde aseguró que "la amnistía solamente puede autorizarse en la Constitución y no en otra norma, siendo norma constitucional material, es decir, reservado su contenido a la Constitución. No puede presumirse. Sin una expresa autorización en la Constitución, se opone totalmente a la amnistía el artículo 9.1 de la misma, pues en el mismo no hay excepciones". Esto coincide en tiempo y forma con haber sido apartado como titular de la Comisión Constitucional, a lo que, además, se une, la marcha del letrado mayor del Congreso, Carlos Gutiérrez.

El portavoz del PP denunció que "el Gobierno ha tenido que hacer lo posible y lo imposible para traer" la amnistía al Congreso, y acusó al Ejecutivo de "cambiar al letrado mayor del Congreso de los Diputados y al letrado de la Comisión Constitucional para salirse con la suya esta".

Por ello, indicó que habían exigido explicaciones "sobre la posible purga de un letrado de la Comisión Constitucional". Tellado indicó que "llama poderosamente la atención el cambio del señor Fernández, un letrado de reconocido prestigio en la Comisión Constitucional a lo largo de las últimas legislaturas, que es asignado a otra comisión en contra de su voluntad y en contra de los procedimientos habituales de la Cámara, en la que estos cambios siempre se hicieron con cierto consenso. Desde el Partido Popular esperamos que la visión crítica de este letrado sobre la ley de amnistía no fuera la causa de su cambio", declaró el portavoz del PP.