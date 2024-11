Policías y guardias civiles desconvocan sus protestas: "Hay que centrar todos los esfuerzos en apoyar a las víctimas"

"Ahora es el momento de centrar todos los esfuerzos en apoyar a las víctimas y en trabajar para poder solucionar las necesidades de los ciudadanos de las zonas afectadas". La tragedia que asola Valencia es la prioridad y por este motivo la Plataforma No a la Inseguridad Ciudadana, que agrupa a más de 30 sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, ha desconvocado la concentración prevista para el próximo 6 de noviembre frente al Congreso de los Diputados.

Los agentes, además, advierten al Ejecutivo de la "necesidad de poner en marcha todos los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España, para que puedan actuar activamente en las zonas afectadas y poder solucionar los graves problemas de estos ciudadanos de la forma más efectiva posible". Hay que recordar que han sido muchas las denuncias de policías nacionales y guardias civiles ante la dejadez del Gobierno y el rechazo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a que actuaran en el foco de la tragedia.

No obstante, desde la plataforma insisten en que la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana "supone un ataque a todos los ciudadanos que verán mermada la seguridad en las calles". Asimismo, denuncian que la reforma de esta ley es un "ataque directo" a todos los agentes, que perderán muchos de los medios necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por esta razón, aseguran que las acciones contra esta derogación se retomarán cuando sea posible.

Motivos para manifestarse

La concentración prevista para este miércoles tenía como objetivo mostrar el malestar de los agentes contra la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu. Reforma que se produce en un momento muy negativo, tal y como han reiterado desde los distintos sindicatos y asociaciones, con "efectivos desmoralizados y debilitados, en un escenario de violencia agravada y con una fragante perdida del principio de autoridad". Una situación que, señalan, "deriva en un incremento de las agresiones a policías y a una peligrosa judicialización de la labor de los agentes con una falta total de respaldo por parte del Gobierno de España".

Por otra parte, critican que se derogue esta ley mientras da la espalda a las reivindicaciones históricas de policías y guardias civiles en materia salarial, la equiparación con las policías autonómicas, las jubilaciones y las dietas; la jornada laboral o el derecho a huelga entre otras. A su juicio, las modificaciones que se pretenden hacer en la Ley de Seguridad Ciudadana "perjudicarán directamente la eficacia policial, con la consiguiente desprotección de la sociedad". Y añaden que las reformas propuestas "van en dirección contraria a las necesidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para afrontar con garantías los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos: delincuencia de alta intensidad, bandas juveniles violentas, mafias internacionales o delincuencia tecnológica".

Rechazo de Marlaska a policías y guardias civiles

Tras cuatro días de desplantes y rechazos por parte de Interior, Policía Nacional y Guardia Civil por fin pudieron desplegarse en la zona cero de Valencia. Fue gracias al empuje de los agentes y sus denuncias ante la dejadez de Marlaska: "En una emergencia de este tipo no puede haber frenos echados. No puede haber recursos disponibles que no se movilicen". Así, solicitaron al ministro del Interior que diera la orden de actuar y dejase a un lado la polémica por las "demarcaciones" y las "competencias".

Los policías nacionales han denunciado también "la grave falta de organización que los mandos en la gestión de esta emergencia provocada por la DANA". Consideran que la inacción y descoordinación son tan evidentes que "se diría que desconocen por completo cómo afrontar la situación. No están haciendo nada, no saben qué hacer y, lo que es aún más preocupante, no dejan hacer a quienes sí saben". Y concluían: "Resulta intolerable que, en una crisis de tal magnitud, la burocracia y la falta de liderazgo bloqueen los esfuerzos de los agentes dispuestos a ayudar".

Por su parte, guardias civiles señalaban que son "decenas de localidades las que necesitan ayuda, gente por rescatar y cadáveres por recuperar, además sufren continuos saqueos en comercios, escuchando constantemente como las patrullas de la Guardia Civil siguen desbordadas solicitando refuerzos que nunca llegan".