Primera querella en el Supremo contra la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras

Manos Limpias ha interpuesto una querella ante el Tribunal Supremo (TS) contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el "colapso criminal" del sistema que controla las pulseras antimaltrato –Cometa– durante "ocho meses consecutivo", de marzo a noviembre de 2024.

El sindicato de Miguel Bernad le atribuye responsabilidad penal "directa y inexcusable" a la ministra socialista por haber tenido "conocimiento previo específico" de los fallos en las medidas de protección de las víctimas de violencia de género "desde enero de 2024".

Lo que implica –para el querellante– que Redondo había incurrido en una omisión consciente de las medidas correctivas, que habría derivado en "al menos una víctima asesinada", "4.515 víctimas estuvieron desprotegidas" y "decenas de malbaratadores fueron absueltos" tras los problemas registrados en Cometa.

Por estos hechos, el colectivo de funcionarios le atribuye delitos de prevaricación administrativa por omisión, homicidio por imprudencia grave y omisión del deber de socorro institucional.

