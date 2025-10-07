El PSOE se enreda: Patxi López asevera que el Congreso paga en metálico y Moncloa lo desmiente

La resaca del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) ha abierto el espacio para las contradicciones entre los miembros del PSOE. A raíz de que la Guardia Civil haya señalado que Santos Cerdán recibió 84 pagos en efectivo de la caja del PSOE, los portavoces socialistas se han visto abocados a mencionar la presunta financiación ilegal del partido y la existencia de una caja B de la que se habrían beneficiado los dos últimos secretarios de Organización y la mano derecha de José Luis Ábalos, Koldo García.

La primera en negar las acusaciones y reforzar la supuesta integridad y transparencia de la formación socialista, ha sido la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que ha negado la financiación irregular del PSOE. "Si un senador, una senadora tiene que hacer un desplazamiento por su cargo al extranjero, esa dieta el Senado se la paga en metálico", ha señalado para comparar los sobres en metálico registrados en el informe de la UCO. Sin mencionar el sistema utilizado en el Congreso de los Diputados, ha finalizado su intervención sobre la presunta financiación irregular.

Poco después desde la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, el portavoz de la formación socialista, Patxi López, ha reforzado la idea, pero ha ido un paso más allá, señalando que el pago de dinero en metálico "es una práctica habitual tanto en el Congreso como el Senado". Si bien es cierto que el Reglamento del Congreso de los Diputados no recoge de manera certera como se deben realizar el desembolso de las dietas a los diputados en los viajes oficiales, fuentes socialistas han negado la afirmación y han señalado que los gastos de los congresistas se abonan por transferencia bancaria y no en efectivo como ha señalado el representante socialista.

En cuanto al Senado, recordando las palabras que ha señalado la responsable de la cartera de Educación, Pilar Alegría, se verifica que los gastos pequeños se pagan en metálico, siempre que existan las facturas pertinentes, aunque es verdad que los senadores tienen la opción de recibir el dinero por transferencia bancaria.

Patxi López no ha cambiado su postura pese a la corrección del PSOE

Afirmando que no existe "financiación irregular" y que los pagos en metálico se reciben tanto en el Senado como en el Congreso, el antiguo lehendakari, Patxi López, ha abandonado la sala de prensa y desde que se han pronunciado desde el PSOE no ha explicado su afirmación.

Sentado en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde no se votará el embargo de armas a Israel debido a la decisión del Gobierno de respetar el aniversario del comienzo de la guerra en la Franja de Gaza, y con la visión en el teléfono móvil, no se espera que forme parte del debate sobre la tauromaquia o el embargo de armas a Israel.

Por su parte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido su silencio sobre el informe de la UCO trasladado al Tribunal Supremo el pasado viernes.