El PSOE niega estar negociando un referéndum de autodeterminación en Cataluña: "No está sobre la mesa"

"Seré rotunda, el PSOE no está en ninguna negociación que hable de rupturas, referéndums y divisiones". De este modo ha intentado la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, disipar cualquier duda sobre una posible negociación con los independentistas. Hay que recordar que tanto los republicanos como la formación que lidera Carles Puigdemont reiteran una y otra vez que el próximo paso es la consulta en Cataluña.

No es de extrañar, por tanto, que desde el PSOE se hayan lanzado a negar la mayor. Peña, en una entrevista en TVE, ha negado que su partido esté hablando de referéndum de autodeterminación, ya que este asunto "no está encima de la mesa" ni es "la voluntad" de los socialistas. Unas palabras que llegan tras la afirmación de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien dejó entrever que su formación ya había empezado a hablar con los de Pedro Sánchez sobre la convocatoria de dicho referéndum.

Y tras reiterar su mantra de que su política es la de "ir unidos" y "normalizar" la convivencia en Cataluña, como demuestran los indultos y la amnistía, la dirigente socialista ha hecho un aparte para subrayar que ellos no pueden obligar a ningún partido a renunciar a sus máximas. "No optamos ni ahora ni en un futuro por opciones que dividan a la sociedad", ha señalado, no sin antes mencionar que las declaraciones de Rovira se deben, seguramente, al ambiente preelectoral de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo.

Un ambiente político del que no se puede obviar la lucha constante entre ERC y Junts por liderar el independentismo.