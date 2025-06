¿Por qué Feijóo se ha hecho una foto con Mazón?

Podía parecer un cambio de opinión o una nueva estrategia. Este martes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitaba Alicante y lo hacía acompañado del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. En este año, es la cuarta vez en este año que, públicamente, el líder nacional "concede" una fotografía juntos.

Pero el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha cambiado de opinión sobre el futuro del presidente de la Generalitat. Feijóo, nada más suceder la tragédica Dana en el mes de octubre, fió el futuro de su barón autonómico a la reconstrucción de la Dana. Un camino que todavía no ha culminado. Es por eso que el presidente popular no ha dado su apoyo expreso al presidente valenciano, pero se ha cuidado mucho de dar "el trofeo" a la izquierda. Es decir, fijar el foco en Mazón como único responsable de las consecuencias de la riada. Feijóo lleva tiemo equiparando la culpabilidad de lo ocurrido tanto en la administración central como en la regional.

En la comida pública que mantuvieron juntos en Alicante, el presidente del PP celebró que el Gobierno de la Generalitat con el presidente Mazón aprobara el presupuesto de la Generalitat para 2025. "Habéis hecho un buen trabajo", lo que calificó como "el principio de la recuperación". Sin embargo, fuentes de su entorno inciden en que ese trabajo no está terminado y debe continuar. Es por eso que restan importancia a lo que ayer pudo interpretarse como un aval de Feijóo a Mazón. "El presidente sigue pensando lo mismo", explican. En su intervención, Feijóo no se refirió en ningún momento al futuro del presidente valenciano, y le animó a "concluir la obra" de la reconstrucción.

De esta manera, la "foto" con Mazón no se traduce en un apoyo explícito de Génova al presidente valenciano. En el PP aseguran que "hace tiempo" que el presidente valenciano decidió su futuro y hay algunas fuentes que, inlcuso, ven en el verano una "oportunidad" para iniciar la operación relevo. Otras fuentes consultadas aseguran que esa estrategia tendrá lugar más adelante, a un año vista de las elecciones autonómicas en Valencia.

Así, la visita de Feijóo a Alicante forma parte de la campaña interna que el líder del PP está realizando por todo el país y que culmina este domingo 15 de junio, después de haber recorrido las principales capitales de provincia del país. Todo, de cara al Congreso Nacional del PP que tendrá lugar el prime finde semana de julio y que tiene por objetivo consolidar el liderazgo de Feijóo. Además, de fondo, el PP trata de demostrar que no existen divisiones en el partido al desplazarse Feijóo precisamente a Alicante, provincia donde más apoyo concita Mazón. El pasado domingo, el presidente valenciano también acudió a la concentración del PP de "Mafia o Democracia" y aparecía en la "foto de familia" popular.

Por otra parte, Génova consigue con su visita y con el aval de Feijóo a los presupuestos, "normalizar" los pactos presupuestarios con Vox. Esta clave, no hay que perderla de vista. Bajo el pretexto de la necesidad imperiosa de sacar adelante los presupuestos de la reconstrucción en la Comunidad Valenciana, Génova dio carta blanca al resto de barones autonómicos para que cerraran sus presupuestos con Vox. Un camino que ha seguido la Región de Murcia y las Islas Baleares.