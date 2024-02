¿Por qué Osborne no podría reclamar su apellido como un bien español?

Durante muchos años el apellido Osborne se ha considerado como marca España por la asociación que se hace a su símbolo, el toro.

Y es que, desde 1957 y hasta 1960 se instalaron más de 500 toros en toda la geografía española. En 1962, el entonces director general de carreteras se puso en contacto José Antonio Osborne, director de comunicación de las bodegas, y le pidieron que alejara el toro de las carreteras. Era la imagen publicitaria de una marca y terminó convirtiéndose en Bien de Interés Cultural hasta el punto de que los extranjeros lo asocian con que ya están en territorio español cuando lo ven.

Sin embargo, Osborne no podría reclamar este apellido como un bien español a proteger. ¿Por qué?

Según explica el experto en derecho civil y en apellidos, Miguel Ángel Rodríguez Vacelar, quien además es socio director de Vacelar Abogados y director general del Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas (CEIJ), Osborne es un apellido que es notoriamente extranjero.

Destaca que el art. 58 de la Ley del Registro Civil de 1957 hablaba de "evitar la desaparición de un apellido español". Por ello, apunta, que es evidente y conocido que Osborne es un apellido británico, que se asentó en nuestro país por la producción del Jerez por parte de oriundos de ese país que llegó a través de migraciones o matrimonios mixtos. Pero no es español. "Quedaría, no obstante, al arbitrio de la autoridad competente, entender que si lleva asentado muchos años en España pueda considerarse "nuestro"", pero "a mi modo de ver no... igual que Smith (lo siento los que lleven ese apellido) o McCallaghan, etc... son apellidos evidentemente extranjeros y el Estado no tiene por qué evitar su desaparición" ya que, subraya Rodríguez Vacelar, "no son bienes españoles".

En la actualidad existen, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) 457 persona que tienen ese apellido como primero, 268 lo llevan solo de segundo y hay 11 personas que en España se apellidan Osborne Osborne. En su mayoría el apellido está afincado en Cádiz, predominantemente en Jeréz, seguido de Sevilla, Málaga, Alicante, Almería, Madrid, Murcia y Granada.