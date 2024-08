La querella de Begoña Gómez contra Peinado: la herramienta procesal para intentar apartarle de la investigación

La querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado puede apartar a este de la instrucción del procedimiento si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admite a trámite la denuncia. Y es que el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) incluye entre las causas de abstención y, en su caso, de recusación, «estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento».

Es decir, que si el TSJ de Madrid admitiese a trámite esa querella y el instructor decidiese no abstenerse y seguir adelante con la investigación, el abogado de la esposa de Pedro Sánchez podría forzar su recusación amparándose en esta previsión de la LOPJ.

Y es que está vía procesal se vislumbra como el "plan B" de la defensa de la esposa del jefe del Ejecutivo para apear a Peinado de la instrucción, en previsión de que la Audiencia Provincial de Madrid no acoja sus argumentos y los de la Fiscalía y acuerde el próximo septiembre, como le han solicitado, el archivo de las diligencias. No en balde, si la Sala finalmente vuelve a avalar la investigación de Peinado, Begoña Gómez quedaría en una complicada situación procesal una vez la Audiencia madrileña orillase sus denuncias sobre una supuesta investigación prospectiva vulneradora del derecho de defensa. Sería entonces en ese caso cuando cobraría importancia la posible admisión a trámite de su querella contra Peinado, que dejaría expedita una nueva vía para forzar la recusación del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

No sucedería lo mismo, sin embargo, en caso de que se admitiese la querella de Pedro Sánchez contra Peinado por prevaricación, puesto que el presidente del Gobierno no es parte en el procedimiento, en el que únicamente compareció en calidad de testigo. Si esa querella sigue adelante –el TSJM se pronunciará al respecto a partir de septiembre una vez la Fiscalía informe sobre la admisión– sí podría interponerse no obstante en una hipotética exposición razonada del juez ante el Supremo pidiendo la imputación del jefe del Ejecutivo, que podría ser rechazada por ese motivo (dado que al solicitar su condición de investigado lo estaría haciendo en relación a una persona que le ha denunciado y cuya querella habría sido admitida a trámite).

En su querella por prevaricación y revelación de secretos contra el juez Peinado, Begoña Gómez acusa al instructor de haber llevado a cabo "una aplicación del derecho incomprensible". "Ha forzado las normas aplicables" y ha adoptado decisiones "no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias", se queja. El escrito no ahorra calificativos contra la actuación del juez, que tacha de "errática", "prospectiva", "perversa", "inusual", "arbitraria" e "injusta" y plagada de decisiones a las que tilda de "estrambóticas", rocambolescas" y meras "ocurrencias". Según su defensa, el comportamiento de Peinado pone de relieve una "hostilidad" hacia la esposa de Pedro Sánchez y una "sobreactuación". Algo que le ha acarreado, dice, un "evidente impacto en todos los ámbitos de su vida" por la "importantísima repercusión mediática del proceso", que la ha expuesto "de manera gratuita" a "especulaciones en torno a ella y a todo su entorno carentes de fundamento alguno"

En todo caso, el juez Peinado continúa adelante con la instrucción y ya ha señalado para el próximo día 27 el interrogatorio de dos testigos: la exdirectora de Wakalua Leticia Lauffer -una comparecencia que las acusaciones populares consideran determinante- y el que fuera CEO de Innova Next, la empresa del Grupo Barrabés Luis Miguel Ciprés.