El recado de Page a Illa tras su cita con Puigdemont en Bruselas

Las aguas se revuelven en el PSOE cada vez que Carles Puigdemont marca la agenda del partido. Por eso, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha mandado un recado este miércoles a su colega catalán Salvador Illa tras el encuentro que mantuvo este martes con el líder de Junts en Bruselas.

Los socialistas sostienen que la reunión del presidente catalán es la antesala de la que previsiblemente se producirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El PSOE está decidido a rehabilitar políticamente la figura de Puigdemont.

Y, para ello, admiten que deben introducir al líder de Junts en el círculo de intermediación institucional habitual y normal. Toca, por tanto, respetar la legitimidad del expresidente. Aunque dentro de Ferraz hay quien recela, como el propio Page. Por mucho que en Moncloa se vanaglorien precisamente de ese supuesto éxito, de haber devuelto al independentismo al juego político.

"Valoro muchísimo el esfuerzo que está haciendo Salvador Illa. Para mí, Cataluña la representa Illa. Puigdemont representa el peor problema y la peor cara que ha presentado Cataluña. Lo saben ya muchísimos catalanes, cada vez muchos más. Y yo lo que le deseo al presidente Illa es que, como hasta ahora, como hasta el día de ayer que se reunió, que mantenga claro que en Cataluña el presidente es él y que no hay mando a distancia. Ya que Puigdemont ejerce el mando a distancia en España, que al menos no lo haga en Cataluña porque sería especialmente doloroso para los propios catalanes", ha dicho el líder de los socialistas castellanomanchegos.

