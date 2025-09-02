El robo en la casa de Ábalos apunta a una banda de Europa del Este

El robo en la casa de la exmujer de José Luis Ábalos en Madrid apunta a una banda de Europa del Este, según adelantan fuentes policiales a LA RAZÓN. La Policía Nacional centra sus pesquisas en una organización criminal de ciudadanos georgianos que ya tienen antecedentes por hechos similares en nuestro país y están especializados las entradas en domicilios.

La investigación de este asalto está siendo dirigida desde el primer momento por el Grupo 11 de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid. Estos agentes están especializados en capturar a las organizaciones criminales que se dedican al robo de viviendas en la capital. Fueron los primeros que acudieron a la casa que había pertenecido al exministro y donde reside su hija.

En la vivienda, ubicada en la calle Humilladero del madrileño barrio de La Latina, también se personó la Policía Científica para intentar recoger huellas o muestras biológicas de los asaltantes. Con todos esos datos, los policías iniciaron las pesquisas que, poco a poco, están dando sus frutos. Los indicios recogidos en la zona y la correlación del análisis de los datos están suponiendo un avance para las diligencias.

El primero de los pasos de los policías fue recopilar información de si había más denuncias de robos en viviendas en las zonas aledañas. Después analizaron el testimonio de la hija de Ábalos por si había sido vigilada y monitorizar los movimientos de los sujetos de interés que tienen en otras pesquisas. El último de los factores que es uno de los más decisivos es el tipo de cerradura que custodiaba la casa del exministro.

La marca de los bombines facilita el trabajo de los investigadores ya que las organizaciones criminales se especializan en diferentes tipos de formas de abrir las puertas. Gracias a este trabajo, los agentes han puesto en el foco a una banda de ciudadanos de Europa del Este.

Así, las diligencias ahora se centran en una organización criminal procedente de Georgia que está especializada en acceder a los domicilios. En principio, el objetivo de estos ladrones era conseguir material de valor en la vivienda.

Sin embargo, no consiguieron apropiarse de un gran botín y por eso tuvieron que remover todas las estancias de la vivienda, como se puede comprobar en los vídeos del ataque que fueron publicados por los digitales ‘The Objective’ y ‘OK Diario’. El escenario del robo estaba totalmente desordenado.

Los enseres robados de la casa

La organización criminal consiguió llevarse enseres personales y dinero, entre los que se encontrarían dos ordenadores, además de perfumes y bisutería, y habría sido el desorden de la casa lo que, a su llegada al domicilio, motivó a la hija de Ábalos a llamar a la Policía Nacional, quien ya ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Precisamente, fue la hija del matrimonio de Ábalos con su exmujer la que grabó las imágenes de cómo quedó el domicilio donde ahora vive ella. Esta casa es propiedad de su madre pero antaño el exministro la alquiló a quien fuera su asesor Koldo García.

En las imágenes se observa cómo el estado general de la casa es desvalijada y revuelta, especialmente el salón y el dormitorio principal. El vídeo comienza mostrando el salón, que comparte espacio con la cocina, donde se observa cómo los ladrones abrieron de forma violenta los cajones y arrojaron de forma indiscriminada todo su contenido por el suelo, principalmente papeles, que se contaban por decenas.

Por su parte, en el vídeo se observa cómo el dormitorio principal presenta un estado similar, aunque en esta ocasión los objetos esparcidos por el suelo y la cama son principalmente ropa, bolsos, maquillaje y bisutería que los ladrones encontraron en los diferentes compartimentos.

El sospechoso asalto a la casa de Ábalos

Las primeras pesquisas del asalto eran cuando menos sospechosas. A pesar de ser un domicilio en el centro de Madrid, estos ladrones siempre realizan una mínima vigilancia para conocer quienes son los moradores de los inmuebles. En este caso, el perfil de una universitaria no era el más indicado para guardar una gran cantidad de dinero en efectivo.

El robo en esta casa se produjo pocas horas después de que Ábalos presentara su denuncia contra la auditora del Ministro de Transportes de Óscar Puente que realizó el informe relativo al «caso Koldo» que se presentó ante el Tribunal Supremo. La hija de Ábalos figura ahora junto a su madre como propietaria del inmueble. Esta joven denunció el asalto cuando llegó a su casa a la una de la madrugada.

Los agentes llegaron a los pocos minutos a su vivienda que se encuentra ubicado en el barrio de Lavapiés. A pesar de las especulaciones sobre el robo, todo hace indicar que la delincuencia común se encuentra tras el asalto en la céntrica casa.