Rufián: "Tenemos capacidad para obligarle para acabar con la represión y a que se vote quizá mañana en un referéndum"

Gabriel Rufián y Esquerra no se van a conformar esta legislatura con la amnistía que ya han arrancado al PSOE: también van a tratar de conseguir un referéndum. Y se sienten con fuerza para ello porque los socialistas dependen exclusivamente de los partidos independentistas. En este sentido, ha aprovechado su intervención en el debate de investidura de Pedro Sánchez para reivindicar la fuerza de los republicanos, con un aviso: "Tenemos capacidad para obligarle para acabar con la represión y a que se vote quizá mañana en un referéndum".

El portavoz de ERC, que ha dedicado prácticamente la mitad de su intervención a atacar al PP, se ha dirigido tanto a Sánchez como a Junts. En este sentido, ha hecho una valoración de la relación de los republicanos con Sánchez: "No es que no tengamos fe, es que le tenemos memoria. Sabemos perfectamente que la diferencia entre que escuche a Page o escuche a Zapatero depende de la fuerza que tengamos para obligarle a que escuche al segundo y no al primero", ha señalado Rufián, presumiendo de la fuerza que va a tener esta legislatura el independentismo y abriendo la puerta a forzar un referéndum.

De hecho, con cierta ironía, le ha recordado dónde han acabado Albert Rivera e Inés Arrimadas para advertirle de que si vira y se aleja de las fuerzas separatistas, puede acabar mal. Por ello, ha reclamado mantenga las alianzas de la pasada legislatura y ha expuesto una serie de exigencias que van más allá de lo "nacional": en este sentido, ha reclamado avanzar en derogar ley mordaza, la lucha contra la morosidad de la gran empresa, en subir impuestos a la banca, en que la Iglesia asuma responsabilidades, en mejorar el SMI y prestaciones universales y en la dignificación del colectivo migrante.

Asimismo, a Junts también se ha dirigido echando en cara las críticas que hacía sobre ERC en la pasada legislatura cuando el PSOE no cumplía con los acuerdos. "Cuando el PSOE intente engañarles, lo harán, lo intentarán, nuestro compromiso es que no diremos nunca que la culpa es de ustedes, sino del PSOE y les ayudaremos".

Rufián también ha actuado más de la mitad de su intervención prácticamente como portavoz del PSOE para criticar al PP y ha mandado un mensaje a Alberto Núñez Feijóo: "Lo único que compartimos todos los partidos es frenar a la derecha de bar y a la derecha de after. Es frenar a ustedes", ha señalado, mirando a la bancada de la derecha.