Sánchez se aferra al poder en el PSOE y se ve parte de la solución: "Si pensara que yéndome solucionaría los problemas, lo haría, pero los empeoraría"

La presión sobre el PSOE es cada vez mayor, y la que se ejerce sobre el secretario general del partido, Pedro Sánchez, va a aumentando progresivamente, especialmente después de que se conociesen las actuaciones del ex secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, en el 'caso Koldo', así como las prácticas y los audios filtrados entre José Luis Ábalos y Koldo García.

Precisamente esto último es algo que avergüenza al presidente del Gobierno, y prueba de ello es el cambio en su apariencia que ha sufrido en las últimas semanas, sobre todo desde que se conociese el Informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se situó a Cerdán como presunto cabecilla de la 'trama Koldo'. Precisamente sobre su aspecto físico hizo referencia ayer el propio Sánchez durante la reunión que mantuvo en Ferraz con las secretarias de Igualdad de los territorios y portavoces de Igualdad en las Cortes, donde según apunta el diario 'El País', el secretario general se sinceró con las presentes y les admitió que había perdido peso estos últimos días. "Mirad si lo estoy pasando mal que he perdido varios kilos", les confesó Sánchez.

Sin embargo, lejos de asumir responsabilidades, Sánchez optó por la vía rápida del victimismo y, de nuevo, ante las 70 dirigentes de Igualdad del PSOE se alzó como parte de la solución, y no del problema, para salir de la profunda crisis en la que está sumida el PSOE.

Sánchez pidió perdón por haber confiado en Ábalos y Cerdán

El secretario general socialista citó, principalmente, a las representantes feministas del PSOE para charlar sobre las conversaciones misóginas entre su anterior secretario de Organización, y ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su antiguo asesor, Koldo García, en las que hablaban de las mujeres como si fueran objetos.

Por este motivo, Sánchez se sinceró y pidió disculpas a las dirigentes de su partido por haber depositado su confianza en "esas personas". "Os reconozco que estoy roto de dolor por haber confiado en estas personas [...] Es un golpe muy duro para mí saber que yo elegí a esas personas que tienen ese tipo de conversaciones vergonzosas sobre las mujeres y están implicados en casos graves de corrupción. Hay gente que se recupera fácil de los golpes, yo no", apunta el citado medio que argumentó Pedro Sánchez.

Además, el socialista se erigió como parte de la solución y no del problema que actualmente vive el partido, motivo por el que se volvió a sincerar y, por primera vez, habló abiertamente de su posible dimisión y de por qué ha descartado esta opción.

"Si pensara que yéndome a mi casa, que dejando la presidencia solucionaría los problemas, evitaría el acoso que estamos sufriendo sobre el Gobierno, sobre el PSOE, lo haría sin dudarlo. Pero estoy convencido de que los empeoraría. Porque no me atacan por ser Pedro Sánchez, sino por ser secretario general del PSOE. Y harían lo mismo con el siguiente. Yo no quiero aferrarme al poder, pero irse ahora sería una irresponsabilidad, tenemos mucha tarea por delante y hemos hecho muchas cosas, hay que reivindicarlas", explicó Sánchez mientras, al mismo tiempo, reconoció haber cometido errores.

"He cometido muchos errores, lo sé, pero el más importante sin duda es haber confiado en Ábalos y Cerdán", se sinceró el secretario general del PSOE, que explicó que "necesitaba" un acto como el de ayer para "afrontar" el Comité Federal del PSOE de hoy.