Sánchez anuncia que informará al Congreso sobre el plan de gasto en Defensa en esta fecha

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé comparecer el próximo 7 de mayo ante el pleno del Congreso para informar del plan que presentó el pasado martes que permitirá a España llegar este año a un gasto en defensa del 2 % del PIB, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo este jueves.

Sánchez tenía previsto clausurar el día 7 la reunión anual del Cercle d'Economia en Barcelona pero, finalmente, no acudirá a la clausura, sino que inaugurará el evento el lunes 5 de mayo.

El presidente del Gobierno se comprometió al presentar el plan que daría cuenta del mismo al Congreso, aunque explicó que no es necesario someterlo a votación ya que, de acuerdo con la Constitución y la ley de presupuestos, no necesita que la cámara lo apruebe porque no implica un mayor esfuerzo presupuestario.

La fecha de la comparecencia será fijada oficialmente la próxima semana por el Congreso, pero las fuentes han indicado que la previsión es que sea el miércoles 7 de mayo.

En esa jornada, el presidente del Gobierno, tras comparecer en la sesión de control del pleno de la cámara, tenía previsto viajar a Barcelona para clausurar la reunión anual del 'lobby' económico y empresarial catalán Cercle d'Economia.

Sin embargo, ha despejado su agenda para ese día y, finalmente, ha adelantado su presencia en ese foro y lo inaugurará en la mañana del lunes 5 de mayo, un día antes de que intervenga también en el mismo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

A la espera de la convocatoria oficial, la comparecencia de Sánchez en el Congreso sería a primera hora de la mañana y después se desarrollaría la habitual sesión de control al Gobierno.

El plan que presentó el jefe del Ejecutivo y del que dará cuenta al Parlamento prevé una inversión adicional de 10.471 millones de euros para seguridad y defensa para llegar este año al objetivo de destinar el 2 % del PIB a esa partida, una meta que el Ejecutivo se había comprometido alcanzar inicialmente en 2029. EFE