Sánchez enmienda al Supremo: "Creo en la inocencia del fiscal general del Estado"

Primera reacción del presidente del Gobierno a la condena de García Ortiz: "Respetamos las sentencias del Supremo, las acatamos, pero discrepo"

Pepe Luis Vázquez
Primera reacción a viva voz de Pedro Sánchez tras la histórica condena a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. "Respetamos las sentencias del Supremo, las acatamos, pero discrepo porque creo en la inocencia del fiscal general del Estado", han sido las palabras que ha pronunciado el presidente del Gobierno este domingo, en rueda de prensa desde Johannesburgo, Sudáfrica, tras participar en una cumbre del G-20.

A preguntas de los periodistas por su opinión sobre el fallo, ha respondido: "Ha habido distintos pronunciamientos por parte de miembros del Gobierno de España. Nosotros respetamos las sentencias del Supremo. A mí no me habrán escuchado nunca decir, como han hecho otros partidos, que vamos a controlar la Sala Segunda del Supremo. Las acatamos, pero en una sociedad democrática podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia".

Acto seguido, Sánchez, ha hecho una enmienda a la totalidad a la resolución del Alto Tribunal y ha expresado el motivo por el que manifiesta su opinión contraria. "Porque creo en la inocencia del fiscal general del Estado y porque creo además que los testimonios que han dado periodistas acreditados de una dilatada experiencia en información judicial, han manifestado claramente que el fiscal general del Estado no era el origen de supuestas filtraciones que le acusa, precisamente, la pareja de la presidenta de la Comunidad, la señora Ayuso".

Por tanto, ha insistido: "Nosotros lamentamos este fallo, lo respetamos, lo acatamos y en una sociedad democrática como la que vivimos hay dos cosas que hacer. La primera, poner en marcha el procedimiento para sustituir y nombrar a un nuevo fiscal general del Estado y, la segunda, evidentemente hay otras instancias jurisdiccionales donde entiendo que se tendrán que dirimir algunos de los aspectos una vez se conozcan algunos de los aspectos del contenido de esta sentencia que puedan ser controvertidos".

