Terrorismo
La Policía y la Audiencia Nacional investigan el incidente de Vallecas como terrorismo
Un individuo fue abatido por la Policía tras acuchillar a tres personas e intentar agredir a varios agentes
La Policía Nacional investiga ya como un acto terrorita el incidente de ayer por la tarde en el barrio de Puente de Vallecas de Madrid en el que un individuo, al parecer de origen magrebí, agredió con un cuchillo a tres personas y trató de hacer lo propio, al grito de Alá es Grande, con los agentes que trataban de reducirlo, que no tuvieron más remedio que disparar contra él en zonas no vitales, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes conocedcoras dce los hechos.
El caso, por lo tanto, va ser tramitado por la Audiencia Nacional que ordenará las diligencias oportunas, entre ellas la toma de declaración al agresor, que permanece hospitalizado en el Gregorio Marañón.
Desde fuentes sindicales, se ha mostrado el apoyo a los agentes ya que actuaron de acuerdo con los protocolos e intentaron reducir al agresor con pistolas neutralizantes Taser sin conseguilo.