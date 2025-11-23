La Policía abate a tiros a un individuo que había acuchillado a tres personas y recibió a los agentes al grito de "Alá es grande"

Puede tratarse de un ataque yihadista; de hecho, el caso lo va tramitar la Audiencia Nacional, pero todavía no hay confirmación oficial. Según han informado ma LA RAZÓN fuentes policiales, a las 16:45 de ayer el 091 recibe la alerta desde un domicilio de calle Peña de la Atalaya, en Madrid.

Un menor de 16 años pedía ayuda porque su hermano, de 18 años. estaba alterado y gritando. Al llegar las primeras unidades a esa vivienda ven que el individuo tenía un cuchillo y piden refuerzo de UIP para que, provistos de escudo, puedan reducirlo. Llega la UIP y mientras estaban interviniendo en el domicilio el sujeto se abalanza contra los agentes, viéndose obligados a realizar dos disparos en zonas no vitales. Se llamó al SAMUR para trsladarlo, que está fuera de peligro en el hopital. Al parecer, es de origen magrebí. según las mismas fuentes.

Los integrantes de la primera patrulla intentaronreducirle, pero se les echaba encima con el cuchillo. Por eso llamaron a la UIP. Han sido tres los disparos en zonas no vitales y se le redujo. Opuso mucha resistencia. Fue trasladado al Gregorio Marañón.

Sobre las 2 de la tarde, también de ayer, en la calle Martínez de la Riva, también Puente de Vallecas, un varón (coincide con las características de este individuo) lesionó a tres personas aleatoriamente con un cuchillo. Dos sufrieron lesiones leves y sólo una tuvo que recibir puntos de sutura en la espalda. El autor se dio a la fuga. La investigación la lleva la Brigada Provincial de Información.

Hasta aquí los hechos escuestos, pero otras fuentes han dado como seguro que fue el mismo individuo el que había agredido antes con el cuchillo a tres personas, dos de las cuales requirieron atención por cortes en la nuca y la espalda.

Cuando llegaron los agentes de la UIP, intentaron reducirlo con pistolas Taser, sin conseguirlo, por lo que, de acuerdo con los protocolos, dispraron contra él para abatirlo. Se había abalanzado contra ellos al grito de "Alá es grande".

Fue activado el grupo SOAR, de reacción inmediata en caso de ataque terrorista y el caso lo va a allevar la Audiencia Nacional.

(Habrá ampliación)