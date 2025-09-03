Sánchez y Starmer cerrarán hoy una colaboración estratégica, con Gibraltar en el punto de mira

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este miércoles a Londres para reunirse en el 10 de Downing Street con su homólogo británico, Keir Starmer, y presidir ambos la firma de un acuerdo de colaboración estratégica entre ambos países en diversos ámbitos.

Se trata del primer acto de Sánchez en su agenda internacional en el nuevo curso político y también de su primera visita de carácter bilateral al Reino Unido desde que accedió a la Presidencia del Gobierno en 2018.

Aunque desde entonces ha viajado cuatro veces al Reino Unido, no hubo esa reunión en la residencia del primer ministro británico ni con Theresa May, ni con Boris Johnson, ni con Elizabeth Truss ni con Rishi Sunak, los cuatro políticos conservadores que han sido sus inquilinos desde que él llegó al Palacio de la Moncloa.

En 2019 Sánchez sí estuvo en Downing Street junto a su mujer, Begoña Gómez, pero fue con motivo de una recepción organizada por Johnson durante la cumbre de la OTAN que se celebró en Londres.

Por tanto, la visita de este miércoles tiene una relevancia especial, que cobra aún más significado al haberse concertado tras cerrarse en junio el acuerdo de España, el Reino Unido y la UE sobre el estatus de Gibraltar tras el 'brexit'.

Un acuerdo cuyo texto definitivo está ultimando Bruselas y que España y el Reino Unido esperan que esté listo en octubre para ser ratificado en diciembre.

Demolición de la verja de Gibraltar

Si se cumplieran esos plazos, los dos países barajan demoler en enero la verja de Gibraltar, el paso fronterizo físico entre el municipio de la Línea de la Concepción y el Peñón cuya desaparición eliminará barreras y controles tanto para personas como para mercancías.

Él Gobierno destaca la relevancia de esta visita de Sánchez porque en ella se rubricará un acuerdo bilateral que fijará una colaboración estratégica entre los dos países en diversos ámbitos.

Entre ellos el económico y comercial, ya que España y Reino Unido consideran que aún hay potencial para seguir incrementando una relación que es ya muy importante y que no se ha visto afectada por el 'brexit', ya que desde la salida del Reino Unido de la UE, incluso ha aumentado.

De ello hablarán Sánchez y Starmer en su reunión, y ese asunto estará asimismo presente en una mesa redonda empresarial organizada también en Downing Strett con motivo de esta visita.

Movimientos migratorios y Oriente Medio

Una mesa con representantes de empresas de los dos países, en la que participarán también los respectivos ministros de Economía, Carlos Cuerpo y Rachel Reeves, y que en alguna de sus fases contará con la presencia de Sánchez y Starmer.

Además de las relaciones bilaterales, los dos jefes de Gobierno abordarán en su encuentro otras cuestiones como los movimientos migratorios, la situación en Oriente Medio después de que Starmer haya avanzado su intención de reconocer este mes a Palestina como Estado, y la guerra en Ucrania.

En el contexto de este último asunto, ambos participarán el jueves en París en una nueva reunión de la denominada Coalición de Voluntarios en la que se hará un balance de los progresos de los debates sobre las garantías de seguridad para Ucrania y la estrategia colectiva de presión sobre Rusia.

