El Plan de Inmigración de Feijóo: desde la Autoridad Única hasta los nuevos requisitos para obtener la nacionalidad

Diez propuestas para encarar el fenómeno de la inmigración, una de las principales causas de preocupación para los españoles, según todos los estudios de opinión. Desde la creación de una Autoridad Única, para centralizar las competencias; hasta reforzar los requisitos para obtener la nacionalidad española. Alberto Núñez Feijoo ha presentado este martes, en Barcelona, el Plan de inmigración del Partido Popular.

"Se trata de propiciar la inmigración ordenada, legal y humana". Un posicionamiento que surca los dos mares. Por un lado, promete mano dura para frenar la llegada de personas en situación irregular, a las que vincula con problemas de inseguridad y delincuencia; prioriza a los forasteros de habla hispana y cultura próxima, defiende poner coto a las "regularizaciones masivas" y plantea limitar el acceso de los irregulares a las ayudas del Estado.

Por otro, ensalza la necesidad de propiciar una inmigración vinculada al empleo, con procedimientos más ágiles, a través de acuerdos con terceros países. El PP, en resumen, alumbra una propuesta que combina un posicionamiento más duro con la inmigración, sin olvidar que, ante todo, se habla de personas. Como ese y como aquel. Con su dignidad intrínseca. "Humanidad y ley. Solidaridad y orden. Generosidad y esfuerzo. Prosperidad y trabajo", son las máximas de Feijóo. Ni el "buenismo del PSOE" ni el "fanatismo" de Vox. Justamente entre dos puntos. Justamente en la mitad.

Para cuando llegue a la Moncloa, el presidente popular ha diseñado una "reforma profunda de la política migratoria", con medidas transversales, que buscan, por encima de todo: "Poner orden donde hay desorden".