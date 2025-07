Tezanos sugiere que la trama del 'caso Koldo' puede ser "un montaje"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha vuelto a sembrar la polémita: esta vez no por sus controvertidos Barómetros electorales, si no por unas declaraciones realizadas ante los medios de comunicación en los que ha cuestionado la autenticidad de las investigaciones del 'caso Koldo'.

En este sentido, Tezanos -militante del PSOE- ha sugerido que tras la 'trama Koldo' puede haber un "montaje" y ha remarcado que habrá que esperar a que avance el procedimiento judicial para saber si los implicados son verdaderamente "corruptos".

"Habrá que esperar a la resolución final de los casos para ver si son corruptos o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje", ha afirmado tras ser preguntado por Carlos Lourenço -periodista de La Sexta- si el Gobierno, y concretamente el PSOE, debería asumir responsabilidades tras nombrar a dos presuntos corruptos como secretarios de Organización, en referencia a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos.

Tras ello, el militante socialista ha puntualizado que "de momento hay, parece ser, jueces, personas responsables judiciales que están intentando buscar el dinero", para apostillar: "Pues no sé si lo encontrarán".

Tezanos no considera necesario un adelanto electoral

El presidente del CIS no ha considerado necesario, a pesar del alcance de los presuntos casos de corrupción que involucran al PSOE, adelantar las elecciones, asegurando que él no ve "motivos" para ello; motivo por el que ha defendido que las elecciones deben celebrarse cuando "corresponde", es decir, cada cuatro años. "Yo no veo motivo y hay gente que tampoco lo ve", ha recalcado Tezanos.

Además, el socialista ha asegurado no estar muy seguro sobre cuál será el impacto del 'caso Koldo' en el PSOE, todo ello mientras ha sugerido que "no sabe muy bien" en qué consiste, "en teoría", la 'trama Koldo'. "Estamos haciendo en este momento ya el barómetro del mes de julio. Vamos a hacer las encuestas y vamos a comprobarlo", ha rematado.